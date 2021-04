Le meurtrier reconnu coupable et ancien capitaine de l’armée de Fort Bragg Jeffrey MacDonald ne peut pas sortir de prison en vertu d’une loi fédérale sur la libération humanitaire, a déclaré le juge de district américain Terrence Boyle dans une décision rendue vendredi.

MacDonald purge trois peines d’emprisonnement à perpétuité dans une prison fédérale du Maryland pour les meurtres en 1970 de sa femme enceinte et de ses deux enfants à Fort Bragg, en Caroline du Nord. Il a revendiqué une innocence factuelle.

La loi sur la mise en liberté pour raisons humanitaires permet à certains détenus fédéraux de plus de 70 ans de sortir de prison dans certaines circonstances, par exemple s’ils ont purgé au moins 30 ans de leur peine ou s’il existe des raisons extraordinaires et impérieuses.

La loi sur la mise en liberté pour raisons humanitaires ne s’applique pas à MacDonald, a déclaré Boyle, parce que MacDonald a été condamné en vertu d’une ancienne loi sur la détermination de la peine qui contient des dispositions sur la libération conditionnelle. La loi sur la mise en liberté pour raisons humanitaires s’applique uniquement aux détenus dont les crimes ont eu lieu le 1er novembre 1987 ou après, a déclaré Boyle, et qui ont été condamnés en vertu d’une nouvelle loi qui a remplacé la libération conditionnelle traditionnelle par une libération surveillée.

«Dans le cadre du système de libération conditionnelle ou de détermination de la peine de l’ancienne loi, les accusés peuvent demander une éligibilité immédiate à la libération conditionnelle en se fondant sur des circonstances extraordinaires et impérieuses», a écrit Boyle. Le juge siège au tribunal de district des États-Unis pour le district oriental de la Caroline du Nord.

PLUS SUR L’AUDIENCE:Meurtres «Fatal Vision»: Jeffrey MacDonald devrait-il être libéré? Le juge entend les arguments

PHOTOS D’ARCHIVES:Meurtres à Fort Bragg: photos de l’affaire Jeffrey MacDonald

MacDonald, 77 ans, a été reconnu coupable en 1979 et purge trois peines d’emprisonnement à perpétuité pour les coups et les coups de couteau de sa première épouse, Colette MacDonald, et de leurs enfants âgés de 5 et 2 ans.

Il a demandé une libération conditionnelle en 2005 mais a été rejeté. Il n’a pas été autorisé à demander à nouveau une libération conditionnelle avant 2020. Deux fois, il a présenté des demandes à prendre en considération, mais il les a ensuite retirées. À la fin de l’année dernière, il a plutôt présenté sa demande de libération par compassion.

Lors d’une audience le mois dernier, le frère de Colette MacDonald, Bob Stevenson, a dit à Boyle que sa famille s’oppose à la libération de MacDonald.

«Cet homme ne devrait plus jamais être autorisé à marcher sur la surface de la Terre», a déclaré Stevenson.

Les avocats de MacDonald ont soutenu qu’il était admissible à une mise en liberté pour raisons de compassion parce qu’il avait plus de 70 ans et avait purgé une peine de 40 ans. Ils ont en outre cité son âge, sa santé défaillante (y compris des reins défaillants) et la pandémie de COVID-19.

Les avocats ont tenté sans succès de persuader Boyle que la loi sur la mise en liberté pour raisons humanitaires s’applique aux affaires qui ont été condamnées pour des crimes qui ont eu lieu avant le 1er novembre 1987.

Boyle a déclaré que d’autres tribunaux fédéraux, y compris la Cour d’appel du 7e circuit, ont statué contre d’autres accusés dont les crimes sont antérieurs à novembre 1987.

50 ANS PLUS TARD:L’affaire Jeffrey MacDonald intrigue 50 ans plus tard

LA PREMIÈRE HISTOIRE:Tiré des archives: épouse de l’officier, enfants retrouvés tués à Fort Bragg

Affaire de meurtre très importante

L’affaire MacDonald est l’un des homicides les plus connus de la communauté de Fayetteville-Fort Bragg.

Colette MacDonald et les enfants ont été tués dans la résidence de la famille à Fort Bragg en février 1970.

À l’époque, Jeffrey MacDonald était un médecin de l’Armée chargé de fournir des soins médicaux à une unité des forces spéciales.

MacDonald a déclaré à la police que sa famille et lui-même avaient été victimes d’une invasion de domicile – qu’il s’était réveillé sur le canapé du salon dans la nuit pour trouver trois hommes et une femme, et qu’il s’était battu avec les hommes jusqu’à ce qu’il soit assommé. Il a dit qu’en revenant, il avait trouvé les corps de Colette et des enfants.

Les enquêteurs ont commencé à douter de son histoire en raison des blessures relativement légères subies par MacDonald et de la quantité limitée de preuves d’une lutte dans le salon.

L’armée a enquêté et, à l’automne, elle a déclaré avoir trouvé des preuves insuffisantes pour poursuivre MacDonald. L’officier militaire qui a supervisé l’enquête a recommandé que les autorités civiles examinent une jeune femme qui était peut-être la femme que MacDonald a déclaré avoir vue chez lui.

MacDonald a quitté le service peu de temps après et a repris la vie civile.

Les procureurs civils fédéraux ont conclu plus tard qu’il y avait des preuves de la culpabilité de MacDonald. Ils ont persuadé un grand jury de l’inculper et son procès a eu lieu à l’été 1979 à Raleigh.

Les meurtres de la famille MacDonald ont fait l’objet de livres, de documentaires et d’émissions de télévision au fil des décennies. L’affaire a repris le surnom de «Fatal Vision» parce que c’est le titre d’un livre et d’une mini-série télévisée à ce sujet.

L’auteur de «Fatal Vision» Joe McGinniss a été intégré à l’équipe juridique de MacDonald pendant le procès de 1979, et MacDonald s’attendait à ce qu’il déclare qu’il est innocent. Mais McGinniss a conclu que MacDonald était coupable et l’a dépeint de cette façon dans le livre.

En 2012, un autre livre intitulé «A Wilderness of Error» du réalisateur de documentaires Errol Morris a remis en question la conviction de MacDonald. Le livre a été transformé en une série documentaire qui a été publiée en 2020.

Le journaliste principal de Caroline du Nord, Paul Woolverton, peut être joint au 910-261-4710 et à pwoolverton@gannett.com.