Le juge rejette la demande d’un détenu du Texas visant à suspendre son exécution car il affirme que le feu aurait endommagé des drogues injectables

HOUSTON (AP) — Un juge fédéral a rejeté vendredi une demande d’arrêt de l’exécution d’un détenu du Texas qui avait allégué dans un procès que les drogues qui lui seraient injectées la semaine prochaine avaient été exposées à une chaleur et à de la fumée extrêmes lors d’un récent incendie. les rendant dangereux.

Le bureau du procureur général du Texas a déclaré que les tests effectués après l’incendie sur des échantillons de pentobarbital, la drogue utilisée lors des exécutions, ont montré qu’ils « restent puissants et stériles ».

Jedidiah Murphy, 48 ans, devrait être exécuté mardi. Il a été condamné pour la fusillade mortelle en octobre 2000 de Bertie Lee Cunningham, 80 ans, de Garland, une banlieue de Dallas, lors d’un détournement de voiture.

Dans une plainte déposée mercredi devant un tribunal fédéral d’Austin, les avocats de Murphy affirment que lors d’un incendie survenu le 25 août qui a causé des « dommages catastrophiques » au bâtiment administratif d’une unité pénitentiaire de Huntsville, les drogues d’exécution utilisées par l’État ont été exposées à des températures excessivement élevées. , de la fumée et de l’eau.

Les dossiers du ministère de la Justice pénale du Texas montrent que l’agence a stocké du pentobarbital dans l’unité de Huntsville, située à environ 113 kilomètres au nord de Houston.

En réponse aux questions sur le type d’impact que l’incendie aurait pu avoir sur les drogues d’exécution et la zone où elles sont stockées, Amanda Hernandez, porte-parole du TDCJ, a répondu : « Le TDCJ dispose de drogues d’exécution viables. »

Selon une copie d’un rapport du service d’incendie de Huntsville inclus dans la poursuite, un gardien de prison et un capitaine des pompiers sont entrés dans le bâtiment en feu pour vérifier « la pharmacie », mais alors qu’ils approchaient du troisième étage, ils ont dû évacuer parce que « la zone était sur le point d’être rattrapé par le feu.

Lorsque le pentobarbital est exposé à des températures élevées, il peut rapidement se dégrader, compromettant sa structure chimique et affectant sa puissance, indique le procès.

« Cela crée des risques substantiels de préjudices et de douleurs graves, graves et supplémentaires », selon le procès.

Mais dans une ordonnance rendue vendredi soir, le juge de district américain Robert Pitman a rejeté la demande de Murphy de surseoir à son exécution, affirmant que les résultats des tests des échantillons de pentobarbital sapaient les affirmations de Murphy selon lesquelles tous les médicaments d’exécution du TDCJ avaient été endommagés dans l’incendie.

« En conséquence, l’affirmation de Murphy selon laquelle le pentobarbital soi-disant ‘feu bactérien’ est sûr ou très susceptible de provoquer une maladie ou des souffrances graves est sans fondement », a écrit Pitman dans son ordonnance de 10 pages.

Les avocats de Murphy ont également affirmé que le ministère de la justice pénale utilisait des médicaments d’exécution périmés, une affirmation formulée par sept autres condamnés à mort lors d’un procès en décembre.

Pitman a déclaré que ces affirmations n’étaient pas non plus fondées et qu’il n’y avait rien pour étayer les allégations de Murphy « selon lesquelles la méthode d’exécution actuelle du TDCJ est sûre ou très susceptible de causer des souffrances et des maladies inutiles ».

En réponse au procès de Murphy, le bureau du procureur général du Texas a soumis un rapport de laboratoire contenant les résultats de tests effectués fin septembre sur deux échantillons de pentobarbital. Un échantillon avait un niveau de puissance de 94,2 %, tandis que l’autre s’est avéré puissant à 100 %. Les deux échantillons ont également passé des tests de stérilité et présentaient des niveaux acceptables de toxines bactériennes, selon le rapport.

Le rapport du laboratoire « mine également l’affirmation de Murphy selon laquelle le TDCJ utilise de manière inappropriée des médicaments périmés lors de ses exécutions – les tests des accusés montrent que, même si l’allégation de Murphy selon laquelle les médicaments sont périmés est vraie – ce qui n’est pas le cas – ils restent puissants et stériles. » » a écrit le bureau du procureur général dans sa réponse.

Le procès de Murphy est le dernier défi lancé ces dernières années aux procédures d’exécution au Texas.

Dans le procès intenté en décembre par les sept condamnés à mort, un juge civil d’Austin a provisoirement souscrit à leurs affirmations. Mais sa décision a été annulée par la plus haute cour d’appel pénale du Texas. Cinq des détenus ont depuis été exécutés, même si le procès reste en cours.

En 2022, la Cour suprême des États-Unis a statué, en réponse au procès intenté par un condamné à mort du Texas, que les États devaient répondre aux demandes des condamnés à mort qui souhaitent que leurs conseillers spirituels prient à haute voix et les touchent pendant leurs exécutions.

Le Texas s’est efforcé de garder secrets les détails de ses procédures d’exécution, les législateurs ayant interdit en 2015 la divulgation des fournisseurs de drogue lors des exécutions. Les avocats de Murphy avaient accusé le ministère de la Justice pénale du Texas d’avoir bloqué leurs efforts pour déterminer si l’incendie avait endommagé les médicaments.

Mais les récents procès ont offert un rare aperçu d’aspects moins connus des procédures d’exécution au Texas.

Les documents judiciaires du procès intenté par les sept détenus ont montré que la ou les pharmacies de préparation qui fournissent à l’État du pentobarbital ont exécuté une commande le 5 janvier.

Les documents judiciaires comprennent également une copie des reçus des dernières années d’achats que le ministère a effectués auprès de son fournisseur de pentobarbital et d’analyses du médicament. Certains reçus concernent des achats de plus de 4 000 $ et 6 100 $. « Merci pour vos achats @… Retours avec reçu uniquement » est imprimé au bas de ces reçus, avec le nom de l’entreprise expurgé en noir.

Comme d’autres États ces dernières années, le Texas s’est tourné vers les pharmacies de préparation pour obtenir du pentobarbital après que les fabricants de médicaments traditionnels ont refusé de vendre leurs produits aux agences pénitentiaires américaines.

Juan A. Lozano

Juan A. Lozano, Associated Press