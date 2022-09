Le juge rejette la demande d’injonction de 5 étudiants de l’Université Western pour bloquer le mandat de rappel COVID

Une injonction du tribunal déposée par cinq étudiants de l’Université Western pour bloquer le mandat de rappel COVID-19 de l’établissement de London, en Ontario, a été rejetée par la Cour supérieure de justice de l’Ontario, selon des documents judiciaires.

Dans une décision écrite, la juge Kelly Tranquilli a déclaré qu’en tant qu’institution indépendante, autonome et autonome, Western peut gérer ses affaires séparément de la province, et que la collecte de données personnelles sur la santé du personnel et des étudiants est sa façon de mettre en œuvre la politique de vaccination.

“La collecte de preuves de vaccin est la manière dont la politique ou le mandat de vaccination est mis en œuvre et appliqué, ce tribunal estime que la politique est le produit des larges pouvoirs d’autonomie gouvernementale de l’Occident”, a-t-elle déclaré.

Les étudiants – Simon Hawke, Tiana Gleason, Michael Puzzo, James Donalds et Ashanté Camara – ont allégué qu’en collectant des informations médicales personnelles sur les étudiants, Western violait le Accès à l’information et protection de la Loi sur la vie privée (LAIPVP), arguant qu’elle n’était pas classée comme “activité légalement autorisée”, conformément à l’article 38(2).

Ils voulaient que l’injonction empêche Western d’exiger que les étudiants fournissent une preuve de vaccination contre le COVID-19 pour s’inscrire à des cours, assister au campus “ou à toute autre fin”, et pour détruire les données personnelles existantes sur les vaccins qu’ils ont collectées à ce jour depuis le début de la pandémie. .

Les avocats des étudiants et du Democracy Fund (TDF) ont déposé une demande d’injonction permanente devant un tribunal de Londres le 7 septembre. et d’autres réponses de politique publique à la pandémie. TDF a financé la contestation judiciaire au nom des étudiants.

Selon un juge politique “non coercitif”

Les étudiants ont également fait valoir que la politique de Western était coercitive, ce que Tranquilli n’était pas d’accord, soulignant que l’université donne le choix aux étudiants et qu’ils sont responsables des résultats.

“Ils [Western] forcez-les à choisir entre deux options et s’ils n’aiment ni l’une ni l’autre, c’est leur choix”, a-t-elle écrit. “Chaque choix a des conséquences, c’est la nature des choix.”

Tranquilli a déclaré que bien que la province ait levé le mandat réglementaire, le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario (CMHO) a encouragé les établissements postsecondaires à décider de poursuivre les politiques de vaccination contre la COVID-19 dans le cadre de leurs exigences globales en matière de santé et de sécurité.

Elle a ajouté que la façon dont d’autres organisations, y compris les établissements d’enseignement postsecondaire, décident de gérer leurs opérations n’a pas d’incidence sur la politique de preuve de vaccin de Western.

“La conclusion selon laquelle la politique de Western pour cette année est justifiée en partie par les conseils actuels du CMHO”, a-t-elle déclaré.

“Western a entrepris un examen formel de sa politique pour l’année scolaire 2021-2022. Son examen comprenait une consultation avec les parties prenantes universitaires et d’autres universités. De manière critique, Western a sollicité la contribution de plusieurs experts internes et externes en la matière de diverses disciplines médicales pour obtenir des conseils sur des questions telles que les projections des taux de transmission de la COVID-19 à l’automne. »

Bien qu’elle comprenne la frustration des étudiants face à l’annonce par Western de la politique après que les étudiants ont payé les frais de scolarité pour l’automne, elle a souligné que la décision de l’université avait été prise dans le délai précédant l’expiration de la politique le 7 septembre.

La politique de Western n’enfreint pas la FIPPA, a statué le tribunal, ajoutant qu’il ne pouvait pas non plus accorder d’injonction pour les futurs mandats de vaccination, car cela dépendrait de la nature des directives de santé publique à venir.

L’Ouest a étendu la date limite de rappel au 9 janvier 2023, citant l’approbation par Santé Canada du vaccin bivalent mis à jour de Moderna ciblant la variante Omicron.