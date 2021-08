Le juge rejette la demande d’Elizabeth Holmes de supprimer les plaintes des patients concernant Theranos

MediaNews Group/The Mercury News via Getty Images | Groupe MediaNews | Getty Images

Elizabeth Holmes, l’ancienne PDG en difficulté de la start-up de tests sanguins Theranos, a subi un coup dur mercredi lorsqu’un juge a décidé que les plaintes des clients et les résultats des tests sanguins pouvaient être utilisés comme preuves dans son prochain procès pour fraude.

Les avocats de Holmes ont fait valoir que les plaintes des clients devraient être exclues du procès en raison de l’échec de la conservation d’une base de données cruciale connue sous le nom de système d’information de laboratoire qui contenait trois ans d’exactitude et de taux d’échec des tests sanguins Theranos.

« L’utilité potentielle de la base de données LIS est spéculative et aucune valeur à décharge n’était apparente au moment où Theranos a mis hors service la base de données LIS », a déclaré le juge du tribunal de district américain Edward Davila dans sa décision mercredi.

Holmes a affirmé que sa défense était entravée par la perte de millions de résultats de tests sanguins dans la base de données.

Cependant, le juge a statué qu’il n’y avait aucune preuve pour prouver « que la base de données LIS contient des données d’exactitude pour tous les tests effectués », ajoutant qu' »aucune conclusion concernant l’exactitude n’a pu être tirée des seules données LIS, suggérant que la base de données ne fournirait pas un enregistrement complet avec dont l’exactitude pourrait être définitivement déterminée. »

L’équipe de défense de Holmes et le bureau du procureur américain ont passé des mois à déterminer qui est à blâmer pour la base de données LIS manquante.

Les procureurs affirment que Holmes et ses dirigeants ont délibérément démantelé la base de données et remis aux enquêteurs un duplicata inutile après qu’un grand jury fédéral l’a cité à comparaître en 2018.

Mais Holmes blâme les procureurs, qualifiant la base de données manquante d' »échec de l’enquête », ajoutant dans un dossier antérieur auprès du tribunal que « la raison pour laquelle le gouvernement a construit son dossier sur ce château de cartes chancelant de preuves non pertinentes est qu’il a perdu – ou, pire encore , n’a pas voulu analyser la pré-inculpation – la preuve réelle des résultats des tests dans cette affaire. »

La décision du juge a également rejeté la demande de Holmes d’exclure les conclusions des Centers for Medicare & Medicaid Services qui se sont avérées préjudiciables à l’entreprise.

Holmes était autrefois un chouchou de la Silicon Valley, levant plus de 700 millions de dollars auprès de puissants investisseurs en capital-risque au cours d’une décennie pour Theranos. Elle a affirmé que Theranos révolutionnerait l’industrie des tests sanguins avec une technologie qui pourrait exécuter des centaines de tests avec juste une ou deux gouttes de sang.

Holmes fait face à une douzaine de fraudes par fil et de complot pour commettre des accusations de fraude par fil avec son directeur de l’exploitation, Ramesh « Sunny » Balwani. Tous deux ont nié tout acte répréhensible et ont plaidé non coupables.

Les avocats de Holmes n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.