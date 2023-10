Les avocats du tueur présumé d’un étudiant de l’Idaho Bryan Kohberger a expliqué jeudi pourquoi l’acte d’accusation du grand jury contre Kohberger devrait être rejeté.

Plus tôt cette année, l’avocat de la défense Jay Logsdon a déposé une requête pour rejeter les accusations de meurtre contre Kohberger, invoquant la partialité du grand jury, des preuves « irrecevables » et insuffisantes et une mauvaise conduite du procureur.

Le juge John Judge du 2e district judiciaire de l’Idaho, dans le comté de Latah, a rejeté la requête visant à rejeter l’acte d’accusation du grand jury contre Kohberger.

Logsdon a également plaidé pour que la norme de preuve soit élevée à « au-delà de tout doute raisonnable » au lieu de la norme habituelle de l’Idaho « une cause probablement suffisante » au niveau du grand jury.

Sa demande a été rejetée par le juge, qui a déclaré que les changements apportés au système juridique devraient être entrepris « auprès d’un tribunal supérieur », en particulier la Cour suprême de l’État.

Le juge a également déclaré qu’il n’interdirait pas les caméras dans la salle d’audience, mais qu’il avait besoin de « plus de contrôle » sur les caméras dans la salle d’audience.

“Je ne vais pas interdire les caméras dans la salle d’audience, mais j’ai besoin de plus de contrôle sur ce que font les caméras”, a déclaré le juge aux participants à l’audience de jeudi après-midi.

Kohberger, 28 ans, qui a assisté à l’audience de jeudi, est accusé du massacre de quatre personnes. Université de l’Idaho étudiants lors d’une attaque par effraction à domicile à 4 heures du matin quelques jours avant Thanksgiving l’année dernière.

Les victimes comprenaient les personnes âgées Kaylee Goncalves et Madison Mogen, toutes deux âgées de 21 ans ; et la junior Xana Kernodle et l’étudiant de première année Ethan Chapin, tous deux âgés de 20 ans.

Kohberger fait face à quatre chefs de meurtre au premier degré et à un chef de cambriolage. S’il est reconnu coupable, la peine maximale pourrait être la mort par peloton d’exécution.

