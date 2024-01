Le juge rejette la demande de Daniel Penny de rejeter l’accusation dans la mort par étranglement du métro de New York

Un juge a rejeté la requête de Daniel Penny visant à rejeter son affaire d’homicide involontaire suite à la mort par étranglement de Jordan Neely dans un wagon de métro.

“La Cour a examiné les affaires citées par [the] défendeur à la lumière des éléments de preuve présentés et conclut que, ici, les éléments de preuve étaient légalement suffisants pour établir que [the] “L’accusé a agi avec à la fois imprudence et négligence criminelle”, a déclaré le juge Maxwell Wiley dans la décision, soulignant le témoignage du médecin légiste qui attribuait la mort de Neely à un traumatisme au cou et à ses mouvements associés à la mort dans une séquence vidéo. Le médecin légiste a déterminé que Neely était tué par un étranglement et sa mort a été considérée comme un homicide.

L’affaire Penny reviendra devant le tribunal le 20 mars. Le procès n’aura pas lieu avant l’automne, a déclaré le juge.

“Bien que nous ne soyons pas d’accord avec la décision de la Cour de ne pas rejeter l’acte d’accusation, nous comprenons que le seuil légal pour poursuivre même une poursuite mal conçue est très bas”, ont déclaré les avocats de Penny, Steven Raiser et Thomas Kenniff. “Nous sommes convaincus qu’un jury, conscient des actions de Danny qui a mis de côté sa propre sécurité pour protéger la vie de ses camarades, rendra un verdict juste. Danny est reconnaissant pour ses prières et son soutien continus tout au long de ce processus difficile.”

L’ancien Marine a étouffé Neely à mort dans un wagon du métro de New York le 1er mai 2023.

Andrew Savulich/New York Daily News/Tribune News Service via Getty Images, FILE

Les avocats de Penny affirment que la victime, Jordan Neely, était « incroyablement menaçante » au moment de l’incident.

Les procureurs affirment que Penny a maintenu son étranglement sur le cou de Neely pendant six minutes, bien au-delà du moment où Neely a arrêté son « mouvement intentionnel ».

Penny a plaidé non coupable des accusations d’homicide involontaire au deuxième degré et d’homicide par négligence criminelle en relation avec la mort de Neely.

Des séquences vidéo ont montré Penny tenant Neely dans un étranglement pendant plusieurs minutes. À un moment donné, Neely a cessé de bouger, mais Penny a continué à le retenir pendant une période prolongée, a déclaré le procureur adjoint Joshua Steinglass au juge lors de la première comparution de Penny devant le tribunal le 12 mai.

Penny est restée sur les lieux pour parler avec la police après l’incident, a déclaré Steinglass.

Certains témoins ont déclaré à la police que Neely criait et harcelait les passagers du train, ont indiqué les autorités.

Des sources policières avaient précédemment déclaré à ABC News que Penny n’avait pas été spécifiquement menacée par Neely lorsqu’il était intervenu et que Neely n’était pas devenu violent et n’avait menacé personne en particulier.

Les avocats de Penny ont déclaré qu’il se défendait et défendait les autres lorsqu’il a mis Neely dans l’étranglement qui a causé sa mort.

Neely était sans abri au moment de l’incident.