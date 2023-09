Le juge rejette la demande de blocage

Un juge fédéral a refusé vendredi d’empêcher l’administration Biden de mettre en œuvre des négociations sur le prix des médicaments Medicare, confirmant pour l’instant un processus controversé qui vise à rendre les médicaments coûteux plus abordables pour les Américains âgés.

Le juge Michael Newman du district sud de l’Ohio a rendu une décision rejetant une injonction préliminaire demandée par la Chambre de commerce, l’un des plus grands groupes de pression du pays, qui visait à bloquer les négociations sur les prix avant le 1er octobre.

Cette date est la date limite pour que les fabricants des 10 premiers médicaments sélectionnés pour les négociations acceptent de participer aux négociations.

La décision de Newman est un coup dur pour l’industrie pharmaceutique, qui considère le processus comme une menace pour la croissance de ses revenus, ses bénéfices et l’innovation pharmaceutique.

La Chambre, qui représente certaines entreprises du secteur et des fabricants de médicaments comme Merck et Johnson & Johnson a déposé au moins huit poursuites distinctes ces derniers mois pour tenter de déclarer les négociations inconstitutionnelles. Mais la demande de la Chambre était la seule à demander une injonction préliminaire.

La loi sur la réduction de l’inflation du président Joe Biden, adoptée lors d’un vote de parti l’année dernière, a donné à Medicare le pouvoir de négocier directement les prix des médicaments avec les fabricants pour la première fois en près de 60 ans d’histoire du programme fédéral.

Medicare couvre environ 66 millions de personnes aux États-Unis, selon l’organisme de recherche sur les politiques de santé KFF.

Les négociations sur le prix des médicaments devraient permettre au programme d’assurance d’économiser environ 98,5 milliards de dollars sur une décennie, selon le Congressional Budget Office. Le président Joe Biden a également déclaré en août que les négociations réduiraient les coûts pour jusqu’à 9 millions de personnes âgées qui utilisent les premiers médicaments sélectionnés, même si l’on ne sait pas exactement dans quelle mesure.

En août, l’administration Biden a dévoilé les 10 médicaments qui feront l’objet du premier cycle de négociations sur les prix, donnant ainsi officiellement le coup d’envoi d’un long processus de négociation qui se terminera en août 2024. Les prix réduits de ces premiers médicaments n’entreront en vigueur qu’après Janvier 2026.

Les traitements font partie du top 50 des dépenses les plus élevées pour Medicare Part D, qui couvre les médicaments sur ordonnance que les personnes âgées remplissent dans les pharmacies de détail.

Cela inclut les anticoagulants de Bristol Myers Squibb et J&J, et les médicaments contre le diabète de Merck et AstraZeneca . Il comprend également un médicament contre le cancer du sang provenant de AbbVie une des sociétés représentées par la Chambre de Commerce.