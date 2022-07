Le juge rejette la demande d’annulation du procès d’Amber Heard dans le procès remporté par l’ex-mari Johnny Depp

Un juge de Virginie a rejeté mercredi la tentative de l’actrice Amber Heard de faire annuler le procès ou d’annuler le jugement de 10 millions de dollars américains prononcé contre elle en faveur de son ex-mari, Johnny Depp.

Depp a remporté un procès en diffamation contre Heard le mois dernier dans un procès civil très médiatisé. Heard a remporté un jugement plus petit de 2 millions de dollars sur une demande reconventionnelle qu’elle a déposée contre Depp.

Plus tôt ce mois-ci, Heard a déposé une requête visant à faire annuler le verdict de Depp ou à faire annuler le procès. Ses avocats ont cité plusieurs facteurs, y compris un cas apparent d’erreur d’identité dans lequel l’un des sept jurés qui ont décidé de l’affaire n’a jamais été convoqué comme juré.

Dans une ordonnance écrite, le juge Penney Azcarate a rejeté toutes les affirmations de Heard et a déclaré que la question du juré n’était spécifiquement pas pertinente et que Heard ne pouvait pas montrer que le juré avait subi un préjudice.

Tribunal lié par la décision du jury, selon le juge

“Le juré a été contrôlé, a siégé pour l’ensemble du jury, a délibéré et rendu un verdict. La seule preuve devant cette Cour est que ce juré et tous les jurés ont suivi leurs serments, les instructions et les ordonnances de la Cour. Cette Cour est liée par la décision compétente du jury”, a écrit Azcarate.

Depp a poursuivi pour 50 millions de dollars américains dans le comté de Fairfax en Virginie, après que Heard ait écrit un éditorial de 2018 dans Le Washington Post sur la violence domestique dans laquelle elle se qualifiait de “personnage public représentant la violence domestique”.

L’article n’a jamais mentionné Depp par son nom, mais ses avocats ont déclaré que plusieurs passages de l’article le diffamaient implicitement en faisant référence à des allégations d’abus très médiatisées qu’elle avait faites en 2016 alors qu’elle demandait le divorce.

Heard a alors déposé une demande reconventionnelle de 100 millions de dollars, également pour diffamation. Au moment où l’affaire a été jugée, sa demande reconventionnelle avait été réduite à quelques déclarations faites par l’un des avocats de Depp, qui a qualifié les allégations d’abus de Heard de canular.

Le jury a accordé 15 millions de dollars à Depp et 2 millions de dollars à Heard pour sa demande reconventionnelle. Le jugement de 15 millions de dollars a été réduit à 10,35 millions de dollars parce que la loi de Virginie plafonne les dommages-intérêts punitifs à 350 000 dollars.

Heard, flanquée de ses avocats Elaine Bredehoft et Benjamin Rottenborn, regarde le jury juste avant que le verdict du procès en diffamation ne soit lu au palais de justice du comté de Fairfax à Fairfax, en Virginie, le 1er juin 2022. (Evelyn Hockstein/Associated Press)

Des verdicts dits “incohérents et irréconciliables”

La juge n’a pas expliqué pourquoi elle avait rejeté les autres demandes de Heard dans l’ordonnance de mercredi.

Entre autres choses, Heard a fait valoir que le verdict de 10 millions de dollars n’est pas étayé par les faits et semble démontrer que les jurés ne se sont pas concentrés sur les retombées de l’éditorial de 2018 – comme ils étaient censés le faire – et ont plutôt simplement regardé largement le atteinte à la réputation de Depp en raison des abus allégués.

Les avocats de Heard ont également fait valoir que les verdicts pour Depp d’une part et Heard d’autre part sont fondamentalement absurdes.

“Les verdicts du jury en duel sont incohérents et irréconciliables”, ont écrit ses avocats, Elaine Bredehoft et Benjamin Rottenborn.

Juré mal servi, selon les avocats

Les avocats de Heard ont également contesté le verdict au motif que l’un des sept jurés qui ont décidé de l’affaire n’a jamais été convoqué comme juré.

Selon des documents judiciaires, un résident du comté de 77 ans a reçu une convocation au jury. Mais le fils de l’homme, qui porte le même nom et habite à la même adresse, a répondu à la convocation et a servi à sa place.

Les avocats de Heard ont fait valoir que la loi de Virginie est stricte en ce qui concerne l’identité des jurés et que le cas d’une erreur d’identité est un motif d’annulation du procès.

Ils n’ont présenté aucune preuve que le fils de 52 ans, identifié dans les documents judiciaires uniquement comme le juré 15, ait délibérément ou insidieusement cherché à remplacer son père, mais ils soutiennent que cette possibilité ne doit pas être écartée.

“La Cour ne peut pas supposer, comme le demande M. Depp, que la signification apparemment inappropriée du juré 15 était une erreur innocente. Cela aurait pu être une tentative intentionnelle de siéger au jury d’une affaire très médiatisée”, ont écrit les avocats de Heard.

Heard a toujours la possibilité de faire appel du verdict devant la Cour d’appel de Virginie.