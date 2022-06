Le juge rejette de nouveaux tests de preuves dans l’affaire « West Memphis 3 »

WEST MEMPHIS, Ark. (AP) – Un juge de l’Arkansas a rejeté jeudi une demande d’autorisation de nouveaux tests génétiques sur les preuves de la scène du crime du meurtre de trois garçons il y a près de 30 ans.

La juge du circuit du comté de Crittenden, Tonya Alexander, a rejeté la requête demandant l’accès aux preuves de la scène du crime de 1993 où trois garçons de 8 ans ont été retrouvés brutalement tués dans un fossé de drainage près de West Memphis, a rapporté l’Arkansas Democrat-Gazette. Les tests supplémentaires ont été demandés par Damien Echols, l’un des trois hommes reconnus coupables des meurtres.

Echols, Jason Baldwin et Jesse Misskelley ont été condamnés en 1994 mais libérés en 2011 en vertu d’un accord de plaidoyer rarement utilisé qui leur permettait de maintenir leur innocence tout en plaidant coupable en échange de peines de 18 ans et d’un crédit pour le temps passé.

Un avocat d’Echols a déclaré qu’il prévoyait de faire appel de la décision du juge.

Alexander a cité une loi de l’Arkansas qui exige que ceux qui demandent de nouveaux tests ADN soient toujours en prison, a rapporté le journal.

Aucune preuve ADN ne reliait les trois hommes au meurtre de Christopher Byers, Steve Branch et Michael Moore. Les avocats des hommes ont déclaré qu’un équipement de test génétique plus avancé pourrait détecter des fragments d’ADN qui n’étaient pas détectables lors de l’examen initial des preuves. Les preuves recherchées pour le nouveau test comprennent des vêtements et des lacets qui ont été utilisés pour attacher les garçons.

The Associated Press