Le juge rejette 1 des 5 chefs d’accusation contre la source du dossier Trump

ALEXANDRIA, Virginie (AP) – Un juge a rejeté vendredi l’un des cinq chefs d’accusation contre un analyste de groupe de réflexion accusé d’avoir menti au FBI sur son rôle dans la création d’un dossier erroné sur l’ancien président Donald Trump.

Les quatre chefs d’accusation restants contre Igor Danchenko seront soumis à un jury lundi après que les procureurs et la défense auront clos leur dossier vendredi. Mais le juge Anthony Trenga s’est réservé le droit de rejeter les quatre autres chefs d’accusation, quelle que soit la décision du jury.

Dans le décompte qui a été rejeté, les procureurs ont allégué que Danchenko avait menti au FBI lorsqu’il avait dit à un agent qu’il n’avait jamais parlé avec un agent démocrate nommé Charles Dolan des informations contenues dans le dossier.

En fin de compte, il y avait des preuves que Dolan et Danchenko avaient discuté des informations par e-mail. Les avocats de la défense ont fait valoir que la réponse de Danchenko était littéralement vraie parce qu’ils ne parlaient pas oralement, et la question posée par l’agent du FBI faisait spécifiquement référence à la conversation.

Trenga a accepté, et il a dit qu’accepter l’argument de l’accusation selon lequel la question avait un contexte plus large que le simple fait de parler aboutirait à « séparer les mots de leur sens commun ».

Dans les autres chefs d’accusation qui iront de l’avant, les procureurs affirment que Danchenko a fabriqué des interactions avec une source supposée nommée Sergei Millian, qui était un ancien président de la Chambre de commerce russo-américaine.

Les avocats de la défense affirment que Danchenko a reçu un appel anonyme d’une personne qu’il croyait être Millian, et que Danchenko a été franc dès le début, même s’il soupçonnait que l’appel provenait de Millian, il n’en était pas certain.

Danchenko est poursuivi par l’avocat spécial John Durham, qui a été nommé par le procureur général de l’époque, William Barr, pour enquêter sur toute faute dans l’enquête du FBI sur la campagne Trump et ses liens présumés avec la Russie.

Danchenko est la troisième personne à être poursuivie par Durham. C’est le premier des cas de Durham qui plonge profondément dans les origines du «dossier Steele», qui alléguait des liens entre la campagne présidentielle de Trump en 2016 et le Kremlin. et que Trump a qualifié de fausses nouvelles et de chasse aux sorcières politique.

Les deux autres affaires de Durham ont abouti à un acquittement et à un plaidoyer de culpabilité avec une peine de probation.

Les témoignages de cette semaine au procès ont mis en évidence la difficulté de Durham à prouver ses allégations. Deux témoins clés du FBI pour l’accusation ont fini par fournir un témoignage très favorable à Danchenko, ce qui a donné le spectacle inhabituel de Durham cherchant à éviscérer la crédibilité de ses propres témoins lors d’une redirection.

Matthieu Barakat, Associated Press