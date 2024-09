Le juge Reinhold, star du film « Le Flic de Beverly Hills », fait l’éloge de « Sarge »

Le flic de Beverly Hills La star Judge Reinhold a rendu hommage à son ami et collègue de longue date, John Ashton, décédé à l’âge de 76 ans des suites d’une bataille contre le cancer.

Le duo a joué de manière mémorable les partenaires policiers « selon le livre » Taggart et Rosewood dans la franchise comique à succès mettant en vedette Eddie Murphy. Ashton était l’homme hétéro et Rosewood le clown dans ce qui est devenu un duo comique bien-aimé dans les films.

Reinhold a déclaré hier soir : « Jeudi soir, John avait l’air de dormir mais les Yankees étaient en marche. Ils ont gagné le match, décroché la division, puis John est rentré chez lui. Quarante ans de rires à l’écran et hors écran. John a vécu sa vie ! Mon frère, mon partenaire, mon sergent – ​​je t’aime. Il est interdit de fumer au paradis, John.

Jeudi soir, John semblait dormir mais les Yankees étaient là. Ils ont gagné le match, décroché la division, puis John est rentré chez lui. Quarante ans de rires à l’écran et hors écran. John a vécu sa vie ! Mon frère, mon partenaire, mon sergent – ​​je t’aime. Il est interdit de fumer dans… pic.twitter.com/auysWWGzxN – Juge Reinhold (@JudgeReinhold) 29 septembre 2024

Ashton a joué dans les deux premiers Le flic de Beverly Hills films, puis a repris cette année son rôle dans la suite de Netflix Le flic de Beverly Hills : Axel F.

Un porte-parole d’Ashton a déclaré à Deadline que l’acteur était décédé « paisiblement » jeudi à Fort. Collins, Colorado.

« John était un mari, un frère, un père et un grand-père aimant qui manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont connu », lit-on dans une déclaration partagée par le représentant.

«John laisse derrière lui un héritage d’amour, de dévouement et de service. Sa mémoire restera à jamais gravée dans la mémoire de son épouse, de ses enfants, de ses petits-enfants, ainsi que de son frère, de ses sœurs, de sa famille élargie et de tous ceux qui l’aimaient. L’impact de John sur le monde restera dans les mémoires et sera célébré pour les générations à venir.

De plus, Ashton est apparu dans des films tels que Une sorte de merveilleux (1987), Course de minuit (1988), Sue bouclée (1991), Petite Grande Ligue (1994), Parti Bébé Parti (2007), Hommes du milieu (2009) et Il était une rivière (2019). Ses crédits télévisés incluent des épisodes de Columbo, Wonder Woman, ÉCRASER, Starsky et Hutch, Dallas, L’équipe A, La zone crépusculaire, Juger Amy et Loi et ordre : Unité spéciale pour les victimes.

Né le 22 février 1948 à Springfield, Massachusetts et élevé à Enfield, Connecticut, Ashton a fréquenté le Defiance College dans l’Ohio avant d’être transféré à l’Université de Californie du Sud, où il a obtenu un baccalauréat en arts du théâtre.

En plus d’agir, Ashton était également un golfeur passionné, prêtant ses talents à des tournois de golf de célébrités à travers le monde pour diverses causes.

Ashton laisse dans le deuil son épouse depuis 24 ans, Robin Hoye; ainsi que Michelle Ashton et Michael Thomas Ashton ; ses beaux-enfants Courtney Donovan, Lindsay Curcio et Ashley Hoye ; et son petit-fils Henri.