Le juge refuse une offre temporaire d’aide de l’extérieur de l’État pour la mesure de limite d’âge du Congrès du Dakota du Nord

BISMARCK, ND (AP) — Un juge fédéral du Dakota du Nord a rejeté une demande des partisans des limites d’âge au Congrès visant à autoriser temporairement les diffuseurs de pétitions hors de l’État alors qu’ils cherchent à faire avancer leur proposition de mesure de vote.

Le juge du tribunal de district américain, Daniel Hovland, a déclaré jeudi que leur demande d’injonction préliminaire « sera traitée en temps voulu » et après que le secrétaire d’État et le procureur général du Dakota du Nord, nommés dans le procès fédéral, aient pu répondre et tenir une audience. peut être tenu.

Les partisans de la mesure ont intenté une action en justice contre les dispositions constitutionnelles et les lois de l’État qui exigent que les émetteurs de pétitions d’initiative soient des résidents du Dakota du Nord. Les diffuseurs de pétitions à l’extérieur de l’État sont actuellement passibles de sanctions délictuelles pouvant aller jusqu’à près d’un an d’emprisonnement, d’une amende de 3 000 $, ou des deux.

Hovland a rejeté une ordonnance d’interdiction temporaire demandée, qui constitue un blocage à court terme et plus immédiat qu’une injonction préliminaire de plus longue durée.

« Dans cette affaire, il semble que le précédent juridique contraignant de la Cour d’appel du huitième circuit rendra difficile la réussite des plaignants sur le fond », a écrit Hovland. « Cela étant dit, la Cour ne préjugera pas de l’affaire. Un briefing complet et une audience sont nécessaires avant que la Cour puisse rendre une décision définitive. Une ordonnance d’interdiction temporaire est un recours extraordinaire.

Le cas précédent qu’il a cité a conclu que les lois du Dakota du Nord exigeant que les émetteurs de pétitions soient des résidents de l’État sont constitutionnellement solides.

Selon la mesure proposée, aucune personne qui atteindrait 81 ans à la fin de son mandat ne pourrait être élue ou nommée à des sièges à la Chambre des représentants ou au Sénat de l’État.

Les partisans de la mesure souhaitent utiliser des pétitions à l’extérieur de l’État pour aider à recueillir plus de 31 000 signatures d’électeurs valides du Dakota du Nord avant la date limite de février afin de provoquer un vote en juin 2024. Ils avaient rassemblé plus de 8 200 signatures au 30 août, selon un précédent dossier.

Cette mesure intervient dans un contexte d’inquiétudes liées à la santé et à l’âge des responsables fédéraux, notamment la sénatrice démocrate américaine Dianne Feinstein de Californie, décédée le 29 septembre à l’âge de 90 ans après de récents problèmes de santé, et le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, 81 ans. qui s’est physiquement gelé à deux reprises l’été dernier devant les journalistes.