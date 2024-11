Le juge refuse toute « aide d’urgence » à une conseillère municipale de Lexington accusée d’agression sexuelle

Un juge de la Cour d’appel du Kentucky a rejeté une demande de Brenda Monarrez, conseillère du comté de Lexington Fayette-Urban, visant à obtenir une « réparation d’urgence » suite à une ordonnance de protection qui lui interdit de se rendre à l’hôtel de ville.

L’ordonnance d’interdiction de trois ans, déposée le 16 octobre par la juge du circuit Fayette, Traci Brislin, fait suite aux accusations selon lesquelles Monarrez aurait agressé sexuellement sa collègue conseillère Denise Gray à plusieurs reprises, dont la plus récente en août.

En plus de lui interdire l’accès au centre gouvernemental, l’ordre interdit à Monarrez de contacter Gray ou de se rendre à moins de 500 pieds du domicile de Gray.

Mardi, Monarrez a demandé à la cour d’appel d’annuler l’ordre de Brislin, affirmant qu’elle subit un « préjudice irréparable » parce qu’elle est empêchée de faire son travail au conseil, et que la situation est utilisée contre elle au cours des derniers jours avant les élections du 5 novembre.

Un avocat de Monarrez a également fait valoir que Brislin devrait se récuser de l’affaire.

La demande a été présentée sous la forme d’une « requête en interdiction ».

Cependant, le juge d’appel Kelly Mark Easton a écrit vendredi dans une ordonnance qu’il « n’accordera pas de mesures d’urgence lorsqu’il apparaît que la compétence de la Cour pour le faire peut faire défaut ».

Il a écrit que Monarrez aurait dû déposer une requête distincte pour obtenir une ordonnance d’urgence, et il a noté qu’elle n’avait pas interjeté appel.

Il a également déclaré qu’elle aurait pu demander au juge en chef de la Cour suprême du Kentucky de disqualifier Brislin en août, mais elle ne l’a pas fait.

Easton a noté que le audience sur l’ordonnance de protection était « inhabituellement longue… pour de tels cas ».

Gray a déclaré que Monarrez avait essayé de l’embrasser et lui avait attrapé l’entrejambe après que les deux soient sortis dîner le 1er août. Elle dit également qu’en octobre 2021, elle a invité Monarrez à sa fête d’anniversaire et que Monarrez lui a offert plusieurs verres, puis lui a proposé de reconduisez-la chez elle. Au lieu de cela, a déclaré Gray, elle a perdu connaissance et s’est réveillée au domicile de Monarrez, alors que Monarrez lui livrait un acte sexuel.

« Les parties ont été entendues à plusieurs reprises sur la demande d’introduction en bourse et le tribunal de la famille a tiré les conclusions de fait requises, y compris le risque d’une autre agression à l’avenir », a écrit Easton. « Des preuves ont été présentées au sujet d’un autre événement bien avant l’allégation actuelle. Avec les preuves présentées au tribunal de la famille, l’introduction en bourse ne semble pas si manifestement erronée que cette Cour devrait accorder des mesures provisoires extraordinaires.

Easton a également déclaré que Monarrez « n’est pas empêchée de faire son travail de conseillère municipale du LFUCG » car elle peut toujours travailler à distance.

Monarrez assiste virtuellement aux réunions du conseil depuis qu’une ordonnance de protection temporaire a été émise contre elle en août.

Bien qu’il ait refusé d’accorder une aide d’urgence, Easton a déclaré que l’affaire serait confiée à un comité de trois juges une fois le délai de réponse de Brislin et Gray écoulé.

Aucune accusation criminelle n’a été déposée contre Monarrez, mais un détective du département de police de Lexington a déclaré qu’il enquêtait.

Monarrez se présente à la réélection dans le 4e district de Lexington. Son adversaire, Emma Curtis, a lui a demandé de démissionneraffirmant qu’elle « n’est plus légalement autorisée à remplir même les responsabilités les plus élémentaires liées au fait d’être membre du conseil ».

Dans un communiqué publié jeudi, Monarrez a nié tout abus sexuel ou mauvaise conduite et a réitéré son engagement à servir la communauté.

« Lors de la récente audience, j’ai témoigné et nié chaque allégation portée contre moi. Il a également été révélé au public que mon accusateur avait continué à passer du temps avec moi à plusieurs reprises au cours des trois dernières années. Je demande aux résidents de mon district de déterminer si, par simple question de bon sens, de telles actions correspondent réellement à la nature des allégations portées contre moi.

« Même si le tribunal a rendu une ordonnance de protection, je veux que le public sache que cette décision est légalement contestée. Je suis pleinement déterminé à contester cette décision et je crois que, grâce au processus juridique, la vérité et la justice finiront par émerger. L’histoire nous a montré que les jugements peuvent parfois être erronés. N’oubliez pas que les décisions initiales ne reflètent pas toujours la vérité. J’ai confiance en mon innocence et je me consacre à poursuivre une justice fondée sur la vérité.