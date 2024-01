Le juge refuse que Navarro demande un nouveau procès pour outrage au Congrès

Un juge fédéral a rejeté la demande de Peter Navarro d’un nouveau procès pour outrage au Congrès après que l’ancien conseiller de Trump a affirmé que le jury de son procès l’année dernière avait été préjugé par des manifestants devant le palais de justice.

Le juge de district américain Amit Mehta a statué mardi que Navarro ne bénéficierait pas d’un nouveau procès parce qu’il n’a pas prouvé que le jury avait subi un préjudice en raison des manifestants persistants liés au 6 janvier pendant la brève pause extérieure du jury peu avant qu’il ne rende son verdict.

Mehta a également déterminé que l’avocat de Navarro était au courant de l’exposition potentielle du jury aux manifestants avant que son verdict ne soit rendu, mais il a attendu de voir si le jury se prononcerait en leur faveur avant de faire part de ses inquiétudes. Pour cette raison, ils y ont renoncé comme motif pour un nouveau procès, a-t-il écrit.

“Un accusé ne peut pas avoir connaissance d’une prétendue influence extérieure inappropriée sur le jury, rester silencieux et parier sur un verdict favorable, pour ensuite se plaindre qu’un nouveau procès est justifié parce que le jury a été indûment préjugé par cette influence extérieure”, a écrit Mehta. “C’est précisément ce qui s’est passé ici.”

L’avocat de Navarro, Stanley Woodward, avait soutenu que les jurés avaient été exposés à des manifestants brandissant des pancartes liées au 6 janvier, après que les procureurs eurent lié Navarro aux circonstances de cette journée.

Mais après avoir visionné des vidéos filmées à l’extérieur du palais de justice, Mehta a découvert que les jurés n’interagissaient qu’entre eux et avec l’agent de sécurité du tribunal qui les emmenait à l’extérieur.

«Personne ne leur a adressé de paroles ni montré de signes. Personne ne les a approchés », a écrit Mehta. « De plus, la scène elle-même était relativement calme. Il n’y a pas eu de cris ou de chants aveugles. Personne ne tenait de pancarte au-dessus de sa tête. Il n’y a eu aucune activité ressemblant à une « manifestation ».

L’agent de sécurité du tribunal, Rosa Roldan Torres, a raconté une histoire similaire lorsqu’on lui a demandé de témoigner l’année dernière au sujet de cette prétendue dénonciation inappropriée. Elle a témoigné que les jurés ont retiré leur étiquette de juré avant de sortir pendant la pause et que personne n’a été approché pendant cette période. Elle a également déclaré qu’elle était présente tout le temps où ils étaient dehors, ce qui, selon Mehta, durait environ huit minutes.

Il n’est pas rare que des manifestants se rassemblent autour du palais de justice fédéral de Washington, à quelques pâtés de maisons du Capitole, où se déroulent souvent des affaires politiques très médiatisées. La mise en accusation de l’ancien président Trump pour ingérence électorale et procès pour complot séditieux, ainsi que les verdicts et les condamnations des membres des groupes extrémistes Proud Boys et Oath Keepers liés au 6 janvier ont suscité un buzz important.

Navarro a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation d’outrage au Congrès en septembre pour avoir refusé de se conformer à une assignation à comparaître signifiée par le comité de la Chambre qui a enquêté sur les événements du 6 janvier. La première accusation concernait son défaut de produire des documents, et la seconde, son manquement. se présenter pour une déposition.

L’ancien conseiller de Trump a déclaré aux journalistes après sa condamnation que la suggestion des procureurs concernant son “association avec J6” était la raison pour laquelle il avait été reconnu coupable et qu’il s’attendait à ce que son cas soit porté devant la Cour suprême en raison des questions qu’il soulève sur le privilège exécutif des hauts fonctionnaires. Personnel de la Maison Blanche.

« Je suis prêt à aller en prison pour régler cette question. Je suis prêt à le faire. Mais je sais aussi que la probabilité que j’aille en prison est relativement faible parce que nous avons raison sur cette question », avait déclaré Navarro à l’époque.

Navarro devrait être condamné la semaine prochaine. Il est le deuxième ancien allié de Trump à faire face à des accusations d’outrage au Congrès, après que l’ancien conseiller de la Maison Blanche, Steve Bannon, a été reconnu coupable de deux chefs d’outrage au Congrès l’année dernière et condamné à quatre mois de prison, qu’il n’a pas encore purgé.

