Le juge refuse la demande d’un jeune de 19 ans d’assister à l’exécution de son père

ST. LOUIS (AP) – Un juge fédéral a rejeté la demande d’une femme de 19 ans de lui permettre d’assister à la mort de son père par injection, confirmant une loi du Missouri qui interdit à toute personne de moins de 21 ans d’assister à une exécution.

Kevin Johnson doit être exécuté mardi pour avoir tué Kirkwood, Missouri, l’officier de police William McEntee en 2005. Les avocats de Johnson ont des appels en instance qui cherchent à lui épargner la vie.

Sa fille, Khorry Ramey, avait cherché à assister à l’exécution et l’Union américaine des libertés civiles avait déposé une requête d’urgence auprès d’un tribunal fédéral de Kansas City. Le dossier judiciaire de l’ACLU a déclaré que l’exigence d’âge ne servait aucun objectif de sécurité et violait les droits constitutionnels de Ramey. Mais le juge de district américain Brian C. Wimes a statué vendredi soir que les droits constitutionnels de Ramey ne seraient pas violés par la loi.

“J’ai le cœur brisé de ne pas pouvoir être avec mon père dans ses derniers instants”, a déclaré Ramey dans un communiqué. « Mon père est la personne la plus importante dans ma vie. Il a été là pour moi toute ma vie, même s’il a été incarcéré.

Bien que le juge ait reconnu que la loi causerait un préjudice émotionnel à Ramey, il a conclu que ce n’était qu’une partie de l’examen du tribunal et que la loi ne violait pas ses droits constitutionnels.

Ramey a dit qu’elle priait pour que le gouverneur Michael Parson accorde la clémence à son père. Les avocats de Johnson ont interjeté appel pour faire cesser l’exécution. Ils ne contestent pas sa culpabilité mais affirment que le racisme a joué un rôle dans la décision de demander la peine de mort et dans la décision du jury de le condamner à mort. Johnson est noir et McEntee était blanc.

Les avocats de Johnson ont également demandé aux tribunaux d’intervenir pour d’autres raisons, notamment des antécédents de maladie mentale et son âge – il avait 19 ans au moment du crime. Les tribunaux se sont de plus en plus éloignés de la condamnation à mort des délinquants adolescents depuis que la Cour suprême a interdit en 2005 l’exécution de délinquants qui avaient moins de 18 ans au moment de leur crime.

Dans un dossier déposé auprès de la Cour suprême des États-Unis, le bureau du procureur général du Missouri a déclaré qu’il n’y avait aucun motif d’intervention judiciaire.

“Les victimes survivantes des crimes de Johnson ont attendu assez longtemps pour que justice soit rendue, et chaque jour de plus qu’elles doivent attendre est un jour où elles se voient refuser la possibilité de faire enfin la paix avec leur perte”, indique la pétition de l’État.

The Associated Press