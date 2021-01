Un juge canadien a refusé d’ordonner le retrait d’agents de sécurité privés chargés d’empêcher la dirigeante de Huawei Technologies Co., Meng Wanzhou, de s’échapper lorsqu’elle quitte son manoir de Vancouver.

Les avocats de Meng avaient soutenu lors d’une audience sur le cautionnement devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique au début du mois que voyager dans la ville dans le même véhicule que les gardes mettait Meng en danger de Covid-19.

Mais vendredi, le juge William Ehrcke a ordonné que la surveillance de 24 heures sur Meng soit maintenue par Lions Gate Risk Management, à la fois à son domicile de 13,6 millions de dollars canadiens (10,6 millions de dollars américains) dans le quartier exclusif de Shaughnessy, et chaque fois qu’elle quitte la propriété. .

Il a dit que les conditions actuelles étaient « le minimum » requis pour empêcher Meng de s’échapper.

Meng Wanzhou quitte son manoir de Vancouver pour assister à une audience de mise en liberté sous caution vendredi à Vancouver. Photo: AFP alt = Meng Wanzhou, quitte son manoir de Vancouver pour assister à une audience de mise en liberté sous caution à Vancouver vendredi. Photo: AFP

« Je suis convaincu que l’arrangement actuel … ne pose pas de risque sanitaire inacceptable [to Meng]», a déclaré Ehrcke.

Dans sa décision, Ehrcke a déclaré qu’il n’avait reçu aucune preuve médicale que Meng – qui a subi une intervention chirurgicale pour un cancer de la thyroïde en 2011 et souffre d’hypertension – était plus à risque de Covid-19 que toute autre femme de 48 ans.

Meng doit également respecter un couvre-feu de 23 h 00 à 6 h 00 et porter un traceur GPS pour s’assurer qu’elle ne quitte pas la ville.

Meng est à Vancouver depuis son arrestation le 1er décembre 2018 à l’aéroport de la ville par la police canadienne agissant sur un mandat américain. Le directeur financier de Huawei Technologies lutte contre une demande d’extradition américaine depuis deux ans; Les procureurs américains veulent qu’elle soit envoyée à New York pour être jugée pour fraude, une accusation qu’elle nie.

La présence 24 heures sur 24 des gardes – qui sont payés par Meng mais agissent au nom du tribunal – était l’une des conditions imposées par Ehrcke lorsqu’il l’a initialement libérée sous caution de 10 millions de dollars canadiens en 2018.

Ehrcke a déclaré vendredi que même si Meng était incapable de se distancer socialement de ses gardes lorsqu’elle a quitté son domicile, « elle a la capacité de s’isoler si elle le souhaite; sauf pour se présenter au tribunal, elle n’est pas obligée de quitter sa résidence. « .

« Je suis satisfait de l’organisation actuelle du transport [to court] par le personnel de Lions Gate qui portent des masques ne pose pas de risque sanitaire inacceptable », a déclaré Ehrcke, notant que la maison de Meng n’était« pas très éloignée »du palais de justice du centre-ville.

Le juge a déclaré que les conditions actuelles de mise en liberté sous caution étaient sensiblement similaires à celles demandées par Meng elle-même lors de l’audience initiale il y a deux ans.

Il a rejeté une série d’autres arguments selon lesquels Meng méritait plus de liberté parce que sa situation avait changé.

Ehrcke a évoqué un argument de jurisprudence des avocats de Meng, concernant l’ajustement des conditions de mise en liberté sous caution d’un autre suspect sur la base de sa conformité, contrairement à sa criminalité antérieure.

« [But] la situation dans le cas de Mme Meng est entièrement différente », a déclaré Ehrcke, qui a déclaré avoir initialement noté en 2018 l’absence de comportement criminel antérieur de sa part.

« Le fait qu’elle n’ait pas enfreint ses conditions de mise en liberté sous caution ne représente pas un changement important de circonstances », a-t-il déclaré.

De même, le fait que le juge dans l’affaire d’extradition de Meng ait jugé qu’il y avait un « air de réalité » aux arguments selon lesquels elle avait subi un abus de procédure, ne reflétait pas que l’affaire était solide, mais simplement qu’elle pouvait être présentée. Ce n’était pas non plus un changement dans la situation de Meng, aux fins de la mise en liberté sous caution, a déclaré Ehrcke.

« Les conditions actuelles de mise en liberté sous caution ont été soigneusement élaborées pour tenter d’atténuer le risque de fuite de Mme Meng », qui disposait de « ressources financières importantes », a déclaré Ehrcke. « Une composante intégrale était la supervision et la surveillance de Mme Meng par le personnel de Lions Gate lorsqu’elle est loin de sa résidence ».

Il a déclaré qu’il était significatif que le PDG de Lions Gate, Scot Filer, ne soit apparemment pas disposé à soutenir le changement des conditions de mise en liberté sous caution, contrairement au soutien de Flier pour les modifications précédentes des conditions de mise en liberté sous caution de Meng.

« Je reste d’avis que les conditions actuelles de mise en liberté sous caution sont le minimum requis pour atténuer le risque de fuite de Mme Meng à un niveau acceptable. La demande … est rejetée », a déclaré Ehrcke.

Ehrcke a ordonné à Meng de retourner au tribunal le 1er mars pour la poursuite de ses audiences d’extradition.

Des éléments de preuve lors de l’enquête sur la mise en liberté sous caution avaient été présentés à Ehrcke les 12 et 13 janvier, avec des avocats du gouvernement canadien représentant les intérêts américains dans l’affaire opposant l’assouplissement des conditions de Meng.

Le mari de Meng, Liu Xiaozong, a déclaré que leurs deux enfants, qui vivent également au domicile de Shaughnessy, « ont peur d’être identifiés par le public » en raison de la présence des gardes.

Le président de Lions Gate, Douglas Maynard, a également témoigné, disant à Ehrcke que les risques concernant Meng ont peut-être augmenté – pas tellement parce qu’elle pourrait intentionnellement enfreindre ses conditions, mais parce que d’autres pourraient essayer de «l’extraire» du Canada.

Le tribunal a entendu des descriptions de la vie de Meng à Vancouver, y compris des achats privés dans des boutiques haut de gamme de Vancouver, et une célébration de Noël au cours de laquelle Meng a réservé un restaurant chinois entier à Richmond pour son groupe de 14 personnes. masseuse et professeur d’art.

Lorsque Meng et ses avocats ont cru à tort qu’elle était sur le point d’être libérée en mai dernier, un Boeing 777 a été affrété pour son vol de retour vers la Chine, le tribunal a entendu les avocats de la Couronne et Maynard.

Meng Wanzhou, directeur financier de Huawei, quitte la Cour suprême de la Colombie-Britannique avec son mari, Liu Xiaozong, lors d’une pause d’une audience à Vancouver le 13 janvier. Photo: AP alt = Meng Wanzhou, directeur financier de Huawei, quitte la Cour suprême de la Colombie-Britannique avec son mari, Liu Xiaozong, lors d’une pause d’une audience à Vancouver le 13 janvier. Photo: AP

Maynard a également déclaré au tribunal que Meng avait reçu des menaces de mort par courrier l’été dernier, dans des lettres contenant des balles. Lorsque le consulat chinois a entendu parler des menaces, il a demandé au ministère canadien des Affaires étrangères de libérer Meng, a-t-il déclaré.

Meng, la fille du fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, est accusée par les procureurs américains d’avoir fraudé HSBC en mentant à la banque au sujet des transactions commerciales de Huawei en Iran, exposant la banque au risque de violer les sanctions américaines contre le pays du Moyen-Orient.

Son traitement a exaspéré la Chine, aggravant les relations entre le Canada et les États-Unis.

Deux Canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor, ont été arrêtés en Chine en décembre 2018 et ont été accusés d’espionnage, mais Ottawa les considère comme des otages. Ils sont détenus respectivement dans les prisons de Pékin et de Dandong, près de la frontière nord-coréenne.

