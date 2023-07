Le juge refuse de suspendre l’ordonnance limitant les contacts de l’administration Biden avec les sociétés de médias sociaux

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Un juge fédéral de Louisiane a refusé lundi de suspendre temporairement sa propre ordonnance limitant les contacts des responsables de l’administration Biden avec les sociétés de médias sociaux.

Les avocats de l’administration Biden avaient demandé au juge de district américain Terry Doughty à Monroe de suspendre sa propre ordonnance, qui a été rendue mardi dernier, pendant qu’ils poursuivaient un appel. Cette ordonnance est intervenue dans le cadre d’une action en justice intentée par les procureurs généraux républicains de Louisiane et du Missouri, ainsi que par un propriétaire de site Web conservateur et quatre critiques individuels des politiques gouvernementales en matière de COVID-19.

Le procès a affirmé que l’administration avait en fait censuré la liberté d’expression en utilisant des menaces d’action réglementaire ou de protection tout en faisant pression sur les entreprises pour qu’elles suppriment ce qu’elle considérait comme de la désinformation. Les vaccins COVID-19, les problèmes juridiques impliquant le fils du président Joe Biden, Hunter, et les allégations de fraude électorale figuraient parmi les sujets mis en lumière dans le procès.

Doughty a été nommé à la magistrature fédérale par l’ancien président Donald Trump. Son injonction a empêché le ministère de la Santé et des Services sociaux, le FBI et plusieurs autres agences gouvernementales et responsables de l’administration de rencontrer ou de contacter des sociétés de médias sociaux dans le but «d’encourager, de faire pression ou d’induire de quelque manière que ce soit le retrait, la suppression, la suppression, ou la réduction du contenu contenant la liberté d’expression protégée.

« Les défendeurs n’identifient aucune conduite spécifique qu’ils prétendent être légale mais empêchée par l’injonction », a déclaré Doughty dans la décision de lundi. Il a refusé de bloquer sa propre ordonnance pendant qu’elle faisait appel devant la 5e Cour d’appel du circuit des États-Unis à la Nouvelle-Orléans. L’administration peut également demander à la cour d’appel de surseoir.

Les avocats du gouvernement ont fait valoir que les entreprises contrôlent leurs propres politiques en matière de désinformation et que le procès présente les commentaires des responsables sur les problèmes et la politique comme des menaces. L’administration a déclaré que l’ordonnance de Doughty du 4 juillet n’était pas claire sur les membres de la branche exécutive qu’elle couvre et sur ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas dire sur des sujets importants discutés sur les plateformes de médias sociaux.

L’ordonnance pourrait causer « un préjudice grave » en empêchant le gouvernement de « se livrer à une vaste gamme de comportements licites et responsables », ont déclaré les avocats du gouvernement en demandant le sursis jeudi soir.

L’ordre de Doughty a déclaré que l’administration « semble avoir assumé un rôle similaire à un » ministère de la vérité « orwellien ». L’ordre, qui devait rester en vigueur en attendant d’autres arguments devant le tribunal de Doughty, a été salué par les conservateurs comme une victoire pour la liberté d’expression et un coup porté à la censure. Mais les critiques ont déclaré que l’ordre et les raisons qui l’accompagnaient, couvrant plus de 160 pages, étaient larges, peu clairs et pourraient refroidir les efforts du gouvernement pour lutter contre la désinformation sur des sujets importants.

Les critiques ont été reprises dans la demande de sursis du gouvernement jeudi soir. « L’étendue potentielle des entités et des employés couverts par l’injonction, combinée à la portée substantielle de l’injonction, refroidira un large éventail de conduites gouvernementales légales relatives aux responsabilités des défendeurs en matière d’application de la loi, aux obligations de protéger la sécurité nationale et à la prérogative de s’exprimer sur des questions. d’intérêt public », indiquait la motion du gouvernement.

Les plaignants du procès ont répliqué avec un dépôt de week-end s’opposant à un sursis. Parmi les arguments, citons que l’injonction du 4 juillet prévoit des exemptions permettant aux responsables de contacter les entreprises de médias sociaux au sujet de publications impliquant des activités criminelles ou des menaces à la sécurité publique ; les menaces à la sécurité nationale ; les problèmes liés aux élections, y compris les tentatives de suppression d’électeurs, les menaces sur les infrastructures de vote et les contributions illégales à la campagne ; et en disant que les fonctionnaires peuvent continuer « d’exercer un discours public autorisé du gouvernement pour promouvoir les politiques ou les opinions du gouvernement sur des questions d’intérêt public ».