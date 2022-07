Le juge refuse de bloquer les règles de divulgation de la campagne de l’Alaska

JUNEAU, Alaska (AP) – Un juge fédéral a rejeté jeudi une demande de blocage des dispositions de financement de la campagne d’une mesure de vote approuvée par les électeurs de l’Alaska en 2020, concluant que les plaignants n’avaient pas démontré une probabilité de succès sur leurs réclamations décrites.

Dans une décision écrite, la juge de la Cour de district des États-Unis, Sharon Gleason, a également déclaré que dans le contexte des élections, la Cour suprême des États-Unis a reconnu que “” les tribunaux fédéraux inférieurs ne devraient normalement pas modifier … les règles électorales à la veille d’une élection “”. les plaignants « ont attendu plus d’un an pour demander une injonction préliminaire ».

Il y a une élection spéciale pour US House et une primaire en Alaska le 16 août.

La poursuite a été déposée plus tôt cette année au nom de donateurs politiques et de groupes tiers connus comme des groupes de dépenses indépendants. Ils ont fait valoir que les règles de divulgation sont inconstitutionnelles et contraignantes.

Les plaignants avaient demandé que les parties contestées de l’initiative soient bloquées pendant que l’affaire était en cours.

Les règles de divulgation contestées comprenaient les clauses de non-responsabilité requises pour les publicités et les rapports requis concernant les contributions supérieures à 2 000 $ qui sont données ou reçues par des groupes de dépenses indépendants.

Daniel Suhr, avocat des plaignants et avocat général du Liberty Justice Center de Chicago, a déclaré dans un communiqué : « Nous restons confiants dans nos arguments. Il ne s’agissait que d’une décision préliminaire et nous prévoyons de poursuivre vigoureusement l’affaire afin de protéger les libertés du premier amendement des Alaskiens. »

Un e-mail sollicitant des commentaires a été envoyé au Département du droit de l’Alaska, qui a défendu les dispositions de l’initiative.

Les plaignants sont répertoriés comme Doug Smith et Robert Griffin d’Anchorage; Allen Vezey de Fairbanks; et Albert Haynes de Wasilla et Trevor Shaw de Ketchikan. Le procès décrit chacun d’eux comme donnant parfois plus de 2 000 $ à des organisations qui effectuent des dépenses indépendantes.

L’Alaska Free Market Coalition et Families of the Last Frontier, décrits comme des groupes de dépenses indépendants, sont également plaignants.

Les accusés sont membres de la Commission des bureaux publics de l’Alaska, qui applique les règles de financement des campagnes dans l’État.

Becky Bohrer, L’Associated Press