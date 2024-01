Le juge refuse à Alex Murdaugh un nouveau procès pour meurtre sur la base d’allégations de falsification du jury par le greffier

COLUMBIA, Caroline du Sud — Un juge a refusé lundi au meurtrier reconnu coupable Alex Murdaugh un nouveau procès après une audition des preuves d’une journée centrée sur des allégations selon lesquelles un greffier du tribunal avait falsifié le jury et entaché le verdict.

Le juge Jean Toal a rendu la décision après avoir entendu les témoignages des 12 jurés du procès de Murdaugh et de la greffière du comté de Colleton, Rebecca Hill.

Toal a déclaré que Murdaugh devait démontrer que le greffier avait fait un commentaire inapproprié et que cela avait influencé le jury. Elle a estimé que Hill n’était « pas complètement crédible en tant que témoin » et qu’elle avait été attirée « par le chant des sirènes de la célébrité », mais que les jurés n’étaient pas convaincus par ses actions.

“Je ne crois tout simplement pas que notre Cour suprême de Caroline du Sud exige un nouveau procès dans un procès très long sur la base de quelques commentaires fugaces et insensés de la part d’un greffier en quête de publicité”, a déclaré Toal.

Hill avait nié dans son témoignage avoir manipulé le jury pour un gain financier ou pour toute autre raison.

“Je n’ai eu de conversation avec aucun juré sur un sujet lié à cette affaire”, a déclaré Hill.

Lors d’un échange antérieur avec Toal au cours duquel Hill a été interrogé sur la « licence littéraire » qu’elle avait prise dans son livre sur le procès, qui a été publié environ quatre mois après la fin de celui-ci, Hill a déclaré : « Cela n’avait pas d’importance pour moi si c’était le cas. coupable, non coupable ou procès nul.”

Hill a déclaré qu’elle n’avait gagné qu’environ 100 000 $ grâce aux ventes de son livre auto-publié, qu’elle a partagé avec un co-auteur, et que “Derrière les portes de la justice : les meurtres de Murdaugh” n’était plus vendu après qu’il a été révélé le mois dernier que elle avait plagié un passage d’un article de la BBC News.

À la suite du témoignage de Hill, Rhonda McElveen, la greffière du comté de Barnwell qui l’a aidée lors du procès de Murdaugh, a donné un témoignage en contradiction avec celui de Hill, notamment que Hill “a fait un commentaire selon lequel un verdict de culpabilité serait préférable pour vendre des livres”.

Murdaugh, 55 ans, vêtu d’une combinaison de prison orange et flanqué de ses avocats, faisait partie des spectateurs dans la salle d’audience bondée du centre judiciaire du comté de Richland en Colombie, attirant une attention renouvelée sur cette affaire très médiatisée.

Ses avocats ont déclaré aux journalistes après la décision de Toal qu’ils feraient appel de la décision.

“Nous nous sentons justifiés par les faits”, a déclaré l’avocat Jim Griffin à propos des doutes du juge sur la fiabilité de Hill. “‘Il y a ici un homme innocent qui a été condamné à tort’ – nous ne nous attendions pas à ce qu’elle dise cela.”

Murdaugh, un ancien avocat spécialisé en dommages corporels, a été reconnu coupable de la fusillade mortelle de sa femme et de son fils en 2021 dans leur domaine du comté de Colleton.

Dans le cadre de l’audition des preuves, Toal s’est concentré sur le témoignage de Hill et d’anciens jurés pour déterminer si l’appel de Murdaugh pour un nouveau procès devrait être accueilli sur la base du allégations de falsification du jury soulevée par sa défense.

Alex Murdaugh lors d’une audience sur une requête en nouveau procès au Centre judiciaire du comté de Richland à Columbia, Caroline du Sud, le 16 janvier. Tracy Glantz / L’État via AP, dossier pool

L’audition des preuves a commencé avec Toal interrogeant individuellement 11 des 12 jurés pour savoir si Hill avait influencé le verdict de culpabilité contre Murdaugh. Un juré a été interrogé vendredi en raison d’un conflit d’horaire.

Lundi, tous les jurés, sauf un, ont nié que les communications de Hill aient pesé sur la façon dont ils sont parvenus à leur décision unanime.

Mais un juré, appelé Juror Z, a initialement déclaré dans un affidavit en août que Hill avait dit au jury avant que Murdaugh ne témoigne à son procès « de ne pas se laisser berner » par Murdaugh, « ce que j’ai compris comme signifiant que M. Murdaugh mentirait quand il a témoigné.”

Le juré a également déclaré que Hill avait demandé au jury “de le surveiller de près”, faisant référence à Murdaugh, et qu’elle avait adopté un autre comportement que le juré avait jugé discutable.

“J’avais des questions sur la culpabilité de M. Murdaugh, mais j’ai voté coupable parce que je me sentais sous la pression des autres jurés”, a écrit le juré, dont le nom a été expurgé.

Mais dans son témoignage lors de l’audience des preuves, le juré Z – le premier parmi ses pairs à témoigner lundi – a répondu « oui » lorsque Toal a demandé si Hill avait influencé son verdict.

“Pour moi, c’était comme si elle donnait l’impression qu’il était déjà coupable”, a déclaré la jurée, ajoutant que cela affectait son verdict de culpabilité.

La différence entre son témoignage et son affidavit a conduit Toal à rappeler plus tard le juré Z à la barre des témoins. Toal a parcouru chaque déclaration de son affidavit et lui a demandé si elle maintenait ses paroles, ce que le juré a accepté.

Cette incohérence est passée au second plan dans la procédure lorsqu’un huissier a ensuite informé Toal que certains des jurés avaient accès à leurs téléphones portables dans une arrière-salle et avaient regardé le témoignage du juré Z sur leur téléphone via le flux en direct de Court TV.

Toal avait précédemment décidé que les jurés ne devraient pas être autorisés à discuter de l’affaire en attendant de témoigner. Ce manquement a amené le juge à demander aux autres jurés lors de leur témoignage s’ils avaient regardé le juré Z, et si oui, si cela influencerait leurs réponses. Personne n’a dit que ce serait le cas.

Un seul des jurés a corroboré une affirmation du juré Z selon laquelle Hill aurait dit pendant le procès de « surveiller son langage corporel », en référence à Murdaugh.

Dans sa plaidoirie finale, Creighton Waters, procureur en chef du bureau du procureur général de l’État, a souligné que 11 des 12 jurés ont témoigné ne pas se sentir sous pression de la part de Hill parce que c’était « le produit d’une délibération honnête », et que la jurée Z a déclaré qu’elle avait été influencée par Hill. les autres jurés avant de donner des témoignages incohérents.

“Les 11 autres jurés ont été crédibles, forts et clairs quant à votre honneur”, a déclaré Waters.

Griffin a soutenu que Hill n’était pas un témoin crédible après avoir eu des « contacts étrangers » avec les jurés et au moins l’un d’entre eux a déclaré que cela avait influencé son verdict.

“Mme Hill n’est pas crédible”, a déclaré Griffin dans sa plaidoirie finale. “Elle parle de son livre et prend une licence littéraire pour mentir. Son témoignage ne devrait pas être crédité.”

L’audience semblait être une longue chance pour l’équipe de défense de Murdaugh, qui avait la charge de la preuve en démontrant que Hill était impliqué dans la falsification du jury. Toal n’a pas permis à la défense de contre-interroger les jurés.

Murdaugh, le fils d’une puissante famille juridique du Lowcountry, a été puni de deux peines d’emprisonnement à perpétuité consécutives sans libération conditionnelle pour la mort de sa femme, Margaret, et de leur plus jeune fils, Paul, 22 ans. Les procureurs ont déclaré qu’il les avait tués pour gagner de la sympathie et distraire après des années de fraude financière impliquant ses clients.

La requête de son équipe juridique pour un nouveau procès accuse Hill d’avoir fait pression sur les jurés, qui ont délibéré moins de trois heures pour déclarer Murdaugh coupable, pour qu’ils parviennent à un verdict.

Quelle que soit l’issue de son appel pour meurtre, Murdaugh restera en prison. En novembre, il a été condamné à 27 ans de prison après avoir plaidé coupable de 22 chefs d’accusation de crimes financiers contre ses clients, et cette peine courra en même temps que sa peine fédérale pour des crimes financiers similaires pour lesquels il a plaidé coupable en septembre.

Juliette Arcodia et Haylee Barber ont rapporté de Colombie et Erik Ortiz de New York.