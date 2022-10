Le juge réfléchit à une évaluation mentale dans l’affaire de menace de Kavanaugh

GREENBELT, Md. (AP) – Un juge fédéral du Maryland a déclaré mercredi qu’il y avait une “très forte probabilité” qu’il ordonne une évaluation mentale d’un homme californien accusé d’avoir tenté d’assassiner le juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh.

Le juge de district américain Peter Messitte a déclaré lors d’une brève audience qu’il pensait qu’une évaluation mentale lui montrerait si Nicholas John Roske, 26 ans, est apte à assister sa défense, à plaider coupable ou à subir son procès. Aucune date de procès n’a été fixée. Messitte a déclaré qu’il ordonnerait probablement une évaluation mentale pour Roske lorsque les parties reviendraient après environ 45 jours pour une audience ultérieure.

L’avocat de la défense, Andrew Szekely, a déclaré au juge que la défense n’avait aucune inquiétude concernant la capacité mentale de Roske.

Le juge a posé à Roske plusieurs questions de routine, notamment son âge, sa dernière adresse et son dernier emploi pour avoir “une idée préliminaire de l’endroit où il se trouve”. Roske a répondu aux questions sans problème et a déclaré qu’il savait qu’il comparaissait devant un tribunal fédéral.

Selon des documents judiciaires précédemment rendus publics, Roske a déclaré à des internautes non identifiés que son objectif était d’annuler le projet de décision alors divulgué qui a finalement annulé la décision Roe v. Wade de 1973 établissant une protection constitutionnelle pour l’avortement.

Roske est accusé d’avoir tenté d’assassiner un juge des États-Unis. Il a plaidé non coupable.

Les procureurs disent que Roske, qui avait récemment travaillé comme enseignant suppléant, s’est rendu de Californie au domicile de Kavanaugh à Chevy Chase, dans le Maryland, avec l’intention de le tuer. Roske s’est arrêté près de la maison dans un taxi peu après 1 h du matin le 8 juin portant une valise avec une arme à feu et des munitions; une plate-forme de poitrine tactique avec du gaz poivré et un couteau ; une lampe de poche; un laser; un monoculaire thermique et d’autres outils de cambriolage, selon des documents judiciaires.

Repéré par deux maréchaux américains qui faisaient partie de la sécurité 24 heures sur 24 fournie aux juges, Roske a été appréhendé après avoir appelé le 911 et dit à un répartiteur de la police qu’il se trouvait près du domicile de Kavanaugh et qu’il voulait se suicider.

Le projet d’opinion qui a fait l’objet d’une fuite a provoqué des manifestations, notamment au domicile de plusieurs juges. L’arrestation de Roske a incité la Chambre à approuver un projet de loi étendant cette protection de sécurité 24 heures sur 24 aux familles des juges.

Michael Kunzelman, Associated Press