Le juge qui a rejeté l’affaire des documents de Trump a violé à plusieurs reprises la règle de divulgation

Tribunal de district de Floride La juge Aileen Cannon n’a pas divulgué sa participation à plusieurs séminaires judiciaires de droite – y compris un qui a eu lieu après qu’elle a commencé à superviser l’affaire des documents classifiés de l’ancien président Donald Trump, qu’elle a finalement rejetée – en violation apparente des règles des tribunaux fédéraux.

Selon un mardi rapport de ProPublica, En mai 2023, Cannon a assisté à un banquet chic organisé par la faculté de droit Antonin Scalia de l’université George Mason, l’une des principales facultés de droit conservatrices du pays. L’école a été rebaptisée en l’honneur du défunt juge de la Cour suprême après un don de 20 millions de dollars négocié par l’architecte de la Cour suprême Leonard Leo, qui contrôle un fonds d’argent noir d’un milliard de dollars et est coprésident de la Federalist Society, le puissant réseau d’avocats conservateurs.

Cannon, membre de longue date de la Federalist Society, a assisté à une conférence et à un dîner aux côtés de membres de la société, de membres de la famille de Scalia et d’éminents juges fédéraux, selon des documents obtenus par ProPublicaCannon a soumis plusieurs demandes de remboursement à la faculté de droit concernant ses frais de voyage.

Fédéral règles judiciaires exiger des juges qu’ils déclarent les remboursements de frais de déplacement pour de tels événements dans un délai de 30 jours. Cannon n’a pas fait une telle déclaration dans le délai imparti, et ce n’est pas la première fois.

ProPublica Le rapport s’appuie sur deux omissions de divulgation identifiées en mai par NPREn 2021 et 2022, Cannon et son mari ont assisté à des colloques d’une semaine organisés par George Mason dans un complexe hôtelier de luxe du Montana. Cannon n’a pas publié les informations requises avant d’être contactée par NPR. La greffière du tribunal, Angela Noble, a imputé cet oubli à des problèmes techniques et a déclaré à NPR que « toute omission sur le site Web est totalement involontaire ».

Dans une déclaration séparée à ProPublica, Un employé de Cannon a déclaré que même si le juge avait soumis les informations nécessaires, celles-ci n’avaient pas été publiées sur le site Web. « Les juges ne se rendent souvent pas compte qu’ils doivent saisir les informations deux fois », a-t-il déclaré.

Le fait que Cannon n’ait pas divulgué les invitations à des événements éducatifs coûteux organisés par d’éminents groupes conservateurs est particulièrement préoccupant compte tenu de son court mandat en tant que juge et de son rôle dans l’une des affaires criminelles les plus importantes du pays.

En juillet, Cannon a rejeté l’affaire des documents classifiés contre Trump, jugeant que la nomination du procureur spécial Jack Smith, qui dirige les deux affaires du ministère de la Justice contre l’ancien président, était inconstitutionnelle. Cette décision, qui a fait l’objet d’un appel du ministère de la Justice, a mis en lumière les décisions antérieures de Cannon, nommé par Trump, considérées comme trop favorables à l’ancien président.

En 2022, Cannon était sévèrement réprimandé La Cour d’appel des États-Unis a statué sur la requête de l’ancien président visant à ce qu’un « maître spécial » examine les documents classifiés saisis lors de la perquisition du FBI à Mar-a-Lago. La Cour d’appel a estimé que la nature sans précédent de l’affaire Trump ne donnait pas « le droit à la justice d’interférer dans une enquête en cours ».

En juin, Le New York Times Il a été rapporté que des juges de haut rang du district sud de la Floride avaient conseillé à Cannon de transmettre l’affaire à un juge plus expérimenté – et avec moins de questions concernant son objectivité.

Mais malgré toutes les critiques formulées contre Cannon par des juristes expérimentés, l’ancien président l’aime. Comme l’a déjà rapporté Pierre roulanteTrump a suggéré en privé que Cannon serait un modèle pour les choix judiciaires lors d’un éventuel second mandat – et que les républicains « ont besoin de plus de personnes comme elle ».

