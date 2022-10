Le juge prolonge de 2 ans l’accord de réforme de la police de Cleveland

CLEVELAND (AP) – Le département de police de Cleveland continuera d’être supervisé par un contrôleur fédéral pendant au moins deux ans.

Le juge de district américain Solomon Oliver a décidé jeudi de prolonger le décret de consentement auquel la ville est soumise depuis 2015, rejetant la tentative de Cleveland d’y mettre fin. Citant le dernier rapport semestriel publié par l’équipe de surveillance indépendante et d’autres informations, Oliver a déclaré qu’il était clair que la ville avait fait des progrès substantiels mais “n’a pas encore atteint une conformité substantielle et efficace pour le moment”.

La ville et le ministère américain de la Justice sont parvenus à un accord sur les réformes à la fin de 2014 après qu’une enquête du ministère de la Justice a révélé que les policiers de Cleveland s’étaient livrés à un schéma ou à une pratique consistant à utiliser une force excessive et à violer les droits civils des personnes.

Chaque fois que le juge constatera que la ville se conforme pleinement au décret de consentement, il déclenchera une phase probatoire de deux ans, ce qui signifie que le décret de consentement restera en vigueur dans une certaine mesure jusqu’en 2026 au moins.

Le dernier rapport semestriel, publié le mois dernier, a révélé que le service de police avait toujours du mal à tenir les agents responsables et à respecter les normes énoncées dans le décret de consentement. Il a trouvé des “domaines importants et critiques” où le département reste en non-conformité, notamment la responsabilité, les relations avec la communauté et la dotation en personnel.

The Associated Press