Le juge prévient Trump qu’il pourrait être exclu du procès E. Jean Carroll

Les explosions verbales de Donald Trump lors de l’écrivain E. Jean Carroll Les témoignages émouvants sur les menaces de mort et de viol qu’elle a reçus ont incité un juge à avertir l’ancien président qu’il pourrait être expulsé de la salle d’audience.

Trump est revenu mercredi au palais de justice fédéral pour la deuxième journée du procès dans l’affaire de diffamation intentée par Carroll, qui accusait Trump de l’avoir agressée sexuellement dans un grand magasin dans les années 1990.

Le juge Lewis Kaplan a déjà estimé que les commentaires de Trump en 2019 la qualifiant de menteuse et niant son récit étaient diffamatoires, et le procès se concentre uniquement sur les dommages et intérêts que Carroll devrait recevoir. Elle a reçu 5 millions de dollars l’année dernière dans une affaire distincte de diffamation suite à d’autres commentaires de Trump, dans laquelle il a été reconnu responsable d’abus sexuels.

Carroll est venu à la barre des témoins mercredi matin. Lors d’une interruption du témoignage, son avocat Shawn Crowley s’est plaint au juge que Trump faisait des commentaires audibles que le jury pouvait entendre. Plus tard, Crowley a déclaré que Trump avait continué à commenter le témoignage de Carroll malgré les avertissements de Kaplan de rester silencieux. Elle a dit avoir entendu Trump dire : “C’est une chasse aux sorcières, et c’est vraiment une arnaque”.

Le juge a déclaré : “M. Trump a le droit d’être présent ici. Ce droit peut être perdu s’il perturbe et s’il ne respecte pas les ordonnances du tribunal.”

Il a ensuite averti Trump qu’il pourrait se voir interdire d’y assister, ce à quoi Trump a répondu : “J’adorerais ça”.

“Vous ne pouvez tout simplement pas vous contrôler”, a déclaré le juge.

Trump a répondu : « Vous ne pouvez pas non plus. »

La comparution de l’ancien président au procès n’est pas obligatoire. Il a assisté à la journée d’ouverture des débats quelques heures après sa victoire dans les caucus de l’Iowa et est parti tôt pour se rendre au New Hampshire pour un rassemblement électoral avant de retourner à New York. Le Granite State tient ses primaires mardi prochain.

Témoignage de E. Jean Carroll

E. Jean Carroll arrive au palais de justice fédéral de Manhattan le 17 janvier 2024. ANGELA WEISS/AFP via Getty Images



À la barre des témoins, Carroll a témoigné de ses antécédents, de sa carrière et de l’impact que les remarques de Trump en 2019 niant son récit ont eu sur sa vie.

“Cela m’a fait tomber”, a-t-elle déclaré à un moment donné, semblant s’étouffer. Ancienne chroniqueuse de conseils, elle a déclaré que les gens lui envoyaient des e-mails pour lui demander conseil, et que cela lui procurait de la « joie ». Aujourd’hui, dit-elle, elle reçoit des centaines de messages négatifs par jour.

Au cours de son témoignage, le jury et Trump ont vu des captures d’écran d’une série de menaces de violence extraordinairement descriptives et graphiques que Carroll a reçues. Un message texte disait : “Je suis vraiment désolé, mon ami a dit qu’il voulait te tuer et je ne peux pas l’arrêter.”

Carroll s’est étouffé à deux reprises pendant que les menaces étaient affichées et s’est excusé auprès de la salle d’avoir dû voir les messages. Elle a souligné qu’elle ne peut toujours pas se permettre la sécurité personnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu’elle souhaiterait. Elle a dit qu’elle avait un pitbull qui patrouillait dans son jardin.

Ses avocats ont également diffusé une vidéo de la plateforme Truth Social de Trump la nuit après qu’il a été tenu pour la première fois responsable d’abus sexuels et de diffamation en mai 2023, dans laquelle Trump a une fois de plus nié savoir qui elle était et a qualifié sa poursuite de chasse aux sorcières. Dans la salle d’audience, on pouvait entendre Trump commenter : « C’est vrai ».

À un moment donné, on a demandé à Carroll si elle s’était habituée aux attaques en ligne. Elle a déclaré: “Jamais. Je ne m’habituerai jamais à des attaques comme celle-là.”

Plusieurs membres du jury, composé de neuf personnes, ont observé Trump de près pendant le témoignage de Carroll. Ils prenaient tous des notes et semblaient écouter attentivement.

Le contre-interrogatoire de Carroll par l’avocate de Trump, Alina Habba, a été interrompu à plusieurs reprises alors que Kaplan la réprimandait pour des procédures judiciaires inappropriées, lui disant à un moment donné : « Rafraîchissez-vous la mémoire sur la façon dont vous obtenez un document en preuve. »

À plusieurs reprises, lorsque le juge a statué contre Habba ou l’a réprimandé, Trump a largement souri. Trump a déjà publié sur les réseaux sociaux qu’il pensait que Kaplan avait un parti pris à son encontre.

L’ancien président a semblé amusé lorsque Carroll a reconnu avoir fait de la publicité et « tenir les gens informés » des poursuites.

Carroll a déclaré qu’elle “voulait que les gens sachent qu’une femme peut s’exprimer et gagner au procès. Ce n’est pas juste d’essayer de faire taire les femmes, cela dure depuis trop longtemps”.

Tard dans la journée, Carroll a reconnu qu’elle avait peut-être supprimé certaines des menaces qu’elle avait reçues par courrier électronique. Habba a rapidement demandé l’annulation du procès, affirmant que Carroll avait peut-être violé une assignation à comparaître en agissant ainsi. Plus rapidement encore, la demande a été refusée.

On pouvait voir Trump secouer la tête. Le procès devait se terminer d’ici la fin de la semaine, jusqu’à ce que Trump demande un délai afin d’assister aux funérailles de sa belle-mère. Kaplan a refusé de reporter la procédure, mais a déclaré qu’il en retarderait la fin, si nécessaire, afin que Trump puisse témoigner. L’ancien président n’a pas précisé s’il avait l’intention de témoigner.