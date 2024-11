Le juge presse le DOJ de relancer les accusations d’entrave du 6 janvier

Un juge fédéral a porté vendredi un coup dur à une tentative du ministère de la Justice de sauver les accusations d’obstruction criminelle contre des membres de la foule qui ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier 2021, pour empêcher le transfert du pouvoir de Donald Trump à Joe Biden.

Le juge de district américain Beryl Howell a statué que la récente décision de la Cour suprême qui a vidé les accusations couramment utilisées ne laissait pratiquement aucune marge de manœuvre aux procureurs pour les réactiver – même si la Haute Cour semblait ouvrir la voie.

La Cour suprême en juin a statué, 6-3, que les procureurs avaient mal déployé le crime d’obstruction vieux de 20 ans contre des membres de la foule du 6 janvier. Cette loi, issue du scandale financier Enron, visait à empêcher la destruction des preuves utilisées par les tribunaux et les enquêteurs du Congrès – et ne pouvait pas être appliquée dans la plupart des cas à ceux qui maraudaient dans le Capitole, ont déclaré les juges.

Au moment de la décision de la Cour suprême, les procureurs avaient inculpé plus de 300 accusés le 6 janvier pour entrave. Les avocats du ministère de la Justice ont passé les mois qui ont suivi à retirer des dizaines de chefs d’accusation, observant les juges libérer des dizaines d’accusés de longues peines de prison et tentant de repousser les contestations intentées par des accusés déjà reconnus coupables de cette accusation.

Les procureurs ont ont signalé leur intention de sauver certaines des accusations d’entrave. Ils se sont emparés d’une petite fenêtre laissée par les juges, suggérant que les accusations pourraient perdurer si le gouvernement pouvait prouver que les membres de la foule du 6 janvier avaient l’intention de « gêner » l’accès du Congrès aux votes du Collège électoral.

Mais la décision de Howell vendredi, si elle est confirmée, anéantira probablement ces espoirs. Il n’y a aucune preuve que les accusés du 6 janvier aient spécifiquement tenté d’endommager les certificats de vote électoral, a-t-elle noté.

« Au contraire, le dossier montre amplement l’intention des accusés d’empêcher les membres du Congrès de procéder à la certification », a écrit Howell dans un avis de 48 pages. « Mais les députés ne sont pas des preuves. »

En fait, a-t-elle ajouté, leur retrait par les collaborateurs du Congrès a évité tout dommage à ces bulletins de vote pendant que le Congrès se mettait à l’abri de la foule. L’avis cite les sénateurs démocrates Tammy Duckworth et Jeff Merkley qui ont félicité leurs assistants pour avoir protégé les boîtes des certificats de vote électoral.

« Dans le contexte de la faille de sécurité globalement catastrophique posée par les émeutiers non contrôlés par la sécurité qui parcourent les couloirs et les salles du Capitole, le retrait des bulletins de vote des chambres du Sénat et de la Chambre a préservé leur disponibilité pour une utilisation dans le processus de certification, plutôt que de nuire à cette disponibilité. « , a écrit Howell. « Aucune preuve ne suggère que « l’intégrité » des bulletins électoraux… ait été affectée par les événements du 6 janvier 2021, et le gouvernement ne prétend pas le contraire. En raison des événements spécifiques survenus le 6 janvier 2021, cette théorie de la disponibilité altérée va au-delà d’une lecture équitable. [of the Supreme Court ruling].»

L’opinion de Howell a été émise dans l’affaire contre deux dirigeants des Proud Boys qui ont plaidé coupables en 2022 et sont incarcérés depuis près de deux ans. Elle a ordonné que les accusés, Nicholas Ochs et Nicholas DeCarlo, soient immédiatement libérés de prison pendant que les procureurs décident s’ils doivent présenter de nouvelles preuves ou porter de nouvelles accusations.

La décision de Howell ne lie pas les autres juges du tribunal fédéral de Washington, DC. Mais la candidate nommée par Obama, ancienne juge en chef du district, exerce une influence considérable auprès de ses collègues et est l’une des premières à s’attaquer à la viabilité des accusations d’entrave à la justice à la suite de la décision de la Cour suprême.

La décision semble également contester directement une opinion concordante du juge Ketanji Brown Jackson dans la décision de juin limitant l’application de la loi sur l’obstruction. Jackson, qui a servi aux côtés de Howell au tribunal de district avant d’être élevée au circuit de DC et à la Cour suprême, s’est jointe à la plupart des juges conservateurs en adoptant une interprétation plus sobre, mais elle a rédigé un accord en solo suggérant que les procureurs pourraient trouver des moyens de sauver leurs cas d’obstruction. contre les accusés du 6 janvier.

« [I]ça pourrait bien être ça [the defendant’s] la conduite, telle qu’alléguée ici, impliquait la dégradation (ou la tentative de dégradation) de la disponibilité ou de l’intégrité des objets utilisés au cours de la procédure du 6 janvier », Jackson a écrit. « Si c’est le cas, alors [the defendant’s] les poursuites… peuvent et doivent avoir lieu. Cette question reste laissée à la discrétion des tribunaux inférieurs.

Depuis la décision de la Cour suprême, le ministère de la Justice a souligné qu’il était peu probable que la grande majorité des accusés – même ceux accusés d’entrave – voient des différences significatives dans leurs peines de prison potentielles. La plupart ont été accusés d’autres crimes passibles de longues peines de prison et d’autres avaient déjà purgé leur peine ou renoncé à leur droit d’appel lors des négociations de plaidoyer de culpabilité.