Le juge presse Epic sur l’impact de sa poursuite antitrust contre Apple.

En mai dernier, Epic Games prévoyait de contourner les règles de l’App Store d’Apple et de Google et de les poursuivre en justice dans des cas qui pourraient remodeler l’ensemble de l’économie des applications et avoir des effets d’entraînement profonds sur les enquêtes antitrust dans le monde entier.

Le directeur général d’Epic, Daniel Vogel, a envoyé à d’autres dirigeants un e-mail soulevant une inquiétude: Epic doit persuader Apple et Google de céder à ses demandes de règles plus souples, a-t-il écrit, « sans que nous ressemblions aux méchants. »

Apple et Google, a averti M. Vogel, «traiteront cela comme une menace existentielle». Pour se préparer, Epic a élaboré un plan de relations publiques et de marketing pour amener le public à soutenir sa campagne contre les géants de la technologie.

Apple a saisi ce plan dans une salle d’audience fédérale à Oakland, en Californie, mardi, le deuxième jour de ce qui devrait être un procès de trois semaines découlant des affirmations d’Epic selon lesquelles Apple s’appuie sur son contrôle de son App Store pour presser injustement de l’argent. hors d’autres sociétés.