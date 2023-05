Le juge plaide non coupable pour le suspect dans la mort par arme blanche de 4 étudiants de l’Université de l’Idaho

BOISE, Idaho (AP) – Un juge a plaidé non coupable lundi pour un homme accusé de la mort à l’arme blanche de quatre étudiants de l’Université de l’Idaho, préparant le terrain pour un procès dans lequel il pourrait potentiellement encourir la peine de mort.

Les meurtres du 13 novembre 2022 ont stupéfié la communauté rurale de Moscou, dans l’Idaho, et ont incité de nombreux étudiants à quitter le campus plus tôt, passant à l’apprentissage à distance pour le reste du semestre.

Bryan Kohberger, 28 ans, a été arrêté à la fin de l’année dernière et inculpé de cambriolage et de quatre chefs de meurtre au premier degré en relation avec les meurtres de Madison Mogen, Kaylee Goncalves, Xana Kernodle et Ethan Chapin dans une maison de location près du campus de l’Université de l’Idaho. .

Kohberger a refusé de plaider devant le tribunal de district du comté de Latah, son avocat de la défense, Anne Taylor, disant au juge qu’ils allaient « garder le silence » pour le moment. En réponse, le 2e juge de district John Judge a plaidé non coupable au nom de Kohberger.

Kohberger a également refusé de renoncer à son droit à un procès rapide, de sorte que le juge l’a programmé pour commencer le 2 octobre. Il est toujours possible que le procès, qui devrait durer six semaines, soit retardé ou déplacé vers un autre endroit.

Kohberger était un étudiant diplômé qui étudiait la criminologie à l’Université de l’État de Washington à proximité lorsque les étudiants de l’Université de l’Idaho ont été tués, mais les procureurs n’ont divulgué aucune information sur la façon dont ils pensent qu’il a pu choisir les victimes ou s’il avait rencontré l’une d’entre elles auparavant.

La police a publié peu de détails sur l’enquête jusqu’à ce que Kohberger ait été arrêté au domicile de ses parents dans l’est de la Pennsylvanie au début du 30 décembre 2022. Des documents judiciaires ont détaillé comment la police a rassemblé des preuves ADN, des données de téléphone portable et une vidéo de surveillance qui, selon eux, relient Kohberger aux meurtres. .

Les enquêteurs ont déclaré que des traces d’ADN trouvées sur une gaine de couteau à l’intérieur de la maison où les étudiants ont été tués correspondent à Kohberger, et qu’un téléphone portable appartenant à Kohberger se trouvait près du domicile des victimes à une douzaine d’occasions avant les meurtres. Une berline blanche qui correspondrait à celle appartenant à Kohberger a été filmée sur des images de surveillance passant à plusieurs reprises devant la maison de location au moment des meurtres.

Kernodle, Chapin, Mogen et Goncalves étaient amis et membres du système grec de l’université, et les trois femmes vivaient ensemble dans la maison de location juste en face du campus. Chapin – le petit ami de Kernodle – était là en visite le soir de l’attaque.

Le procureur du comté de Latah, Bill Thompson, dispose désormais de 60 jours pour informer le tribunal s’il demandera la peine de mort dans cette affaire.

La petite salle d’audience était bondée pour la mise en accusation, certains membres des médias et d’autres spectateurs faisant la queue à l’extérieur trois heures avant le début de la procédure, a rapporté la chaîne de télévision de Boise KTVB. Des membres de la famille de Goncalves étaient parmi ceux qui étaient présents, l’un d’eux pleurant pendant la lecture des accusations.

Rebecca Boone, Associated Press