Le juge ouvre la voie à plus de temps de prison pour le meurtre de Floyd

L’ancien officier de police de Minneapolis, Derek Chauvin, pourrait encourir jusqu’à 30 ans de prison après qu’un juge du Minnesota ait jugé qu’il y avait plusieurs facteurs aggravants dans le meurtre de George Floyd.

Chauvin, 45 ans, a abusé de son autorité en tant que policier lorsqu’il a retenu Floyd en mai dernier en s’agenouillant sur le cou pendant plus de neuf minutes et en ne lui rendant pas d’assistance médicale même lorsqu’il est devenu clair que Floyd était en détresse médicale, a déclaré le juge Peter Cahill dans une décision. rendu public mercredi.

Cahill a trouvé que Chauvin avait traité Floyd avec une «cruauté particulière» en raison de la «nature prolongée de l’asphyxie» et parce que Floyd avait clairement indiqué qu’il avait du mal à respirer. Floyd a dit: « Je ne peux pas respirer » au moins 27 fois dans une vidéo de spectateur de sa mort.

Cahill a jugé qu’il y avait deux autres facteurs aggravants: le crime a été commis en présence d’enfants et avec la participation active d’au moins trois autres personnes.

Les procureurs ont fait valoir un cinquième facteur aggravant, à savoir que Floyd était « particulièrement vulnérable » parce qu’il était menotté, placé sur le ventre et en état d’ébriété. Cahill a jugé que l’État n’avait pas prouvé cela au-delà de tout doute raisonnable.

Le mois dernier, Chauvin a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. En vertu des lois du Minnesota, il ne sera condamné que sur le chef d’accusation le plus grave – meurtre au deuxième degré.

Les lignes directrices sur la détermination de la peine recommandent une peine de 12 ans et demi pour un délinquant primaire comme Chauvin. Les juges peuvent condamner une personne à une peine aussi peu que 10 ans et huit mois ou jusqu’à 15 ans tout en restant dans la fourchette des recommandations.

En raison des facteurs aggravants, Chauvin pourrait encourir jusqu’à 30 ans de prison, bien que le juge puisse le condamner à moins. Il devrait être condamné en juin.

Quelle que soit la peine, dans le Minnesota, il est présumé qu’un accusé de bonne conduite purgera les deux tiers de la peine en prison et le reste en liberté surveillée, communément appelée libération conditionnelle.

Le 30 avril, le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, a déposé des documents demandant que Chauvin soit condamné à une peine de prison plus sévère en raison des facteurs aggravants. Les procureurs ont écrit que les actions de Chauvin « ont infligé une douleur gratuite » et une détresse psychologique à Floyd et aux spectateurs qui ont été témoins de sa mort.

L’avocat de la défense Eric Nelson s’est opposé à une peine plus sévère, affirmant que l’État n’avait pas prouvé que les facteurs aggravants, entre autres, existaient lorsque Chauvin a arrêté Floyd le 25 mai 2020.

Nelson a soutenu que Floyd n’avait pas été traité avec une cruauté particulière et qu’il n’y avait aucune preuve que l’agression impliquait une douleur gratuite qui n’est généralement pas associée à un meurtre au deuxième degré.

Un grand jury fédéral a inculpé Chauvin et les trois autres anciens policiers de Minneapolis accusés de la mort de Floyd pour avoir violé les droits civils de Floyd, ce qui pourrait ajouter des années aux peines auxquelles les anciens officiers pourraient être condamnés. Ces accusations, qui ont été dévoilées le 7 mai, les accusent d’avoir violé une loi fédérale qui interdit aux représentants du gouvernement d’abuser de leur autorité.

Chauvin fait face à un autre acte d’accusation fédéral découlant d’une confrontation avec un jeune de 14 ans en 2017.

Contribuant: Kristine Phillips, Michael James, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press