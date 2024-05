Le juge ordonne une pause dans la vente par saisie de l’emblématique Graceland d’Elvis Presley

Actualités américaines

Un juge de Memphis a ordonné une pause dans la vente par forclusion de la maison emblématique d’Elvis Presley à Graceland lors d’une brève audience mercredi matin.

Le chancelier JoeDae Jenkins a décidé que la maison pouvait rester entre les mains de la famille Presley pour le moment, alors que des documents de preuve donnant à une entreprise le droit de la vendre pourraient avoir été falsifiés.

Naussany Investments and Private Lending LLC a cherché jeudi à vendre aux enchères Graceland et ses propriétés environnantes à Memphis, Tennessee, au plus offrant.

Les visiteurs font la queue pour entrer dans le manoir Graceland. AFP via Getty Images

Riley Keough, Lisa Marie Presley et Priscilla Presley vues sur une photo de juin 2022. Éric Charbonneau/Shutterstock

Ils affirment avoir prêté 3,8 millions de dollars à Lisa Marie Presley, la fille unique d’Elvis, avant sa mort en janvier de l’année dernière. Le domaine a ensuite été transféré à sa fille, Riley Keough.

Jenkins a déclaré mercredi que la vente devait être reportée jusqu’à ce qu’il y ait une preuve claire du propriétaire de la maison du roi du rock’n’roll, ajoutant qu’un verdict prématuré causerait un grand préjudice à la famille de Presley.

« Le domaine est considéré comme unique en vertu de la loi du Tennessee, et étant unique, la perte du bien immobilier sera considérée comme un préjudice irréparable », a statué Jenkins.

