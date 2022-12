Le juge ordonne un test de paternité pour le propriétaire des Cowboys, Jerry Jones

DALLAS (AP) – Un juge a ordonné au propriétaire des Cowboys de Dallas, Jerry Jones, de passer un test de paternité dans le cadre d’un différend juridique avec une femme de 26 ans qui prétend que le milliardaire est son père biologique.

Un juge du Texas a rendu l’ordonnance de tests génétiques jeudi dans une affaire de paternité intentée par Alexandra Davis, qui avait précédemment allégué dans un procès distinct qu’elle avait été conçue à partir d’une relation que Jones avait eue avec sa mère au milieu des années 1990.

Les avocats de Jones n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires vendredi, mais ont déclaré dans des documents judiciaires qu’ils avaient l’intention de faire appel de la décision. L’un des avocats de Davis, Andrew Bergman, a confirmé la décision, mais n’a fait aucun autre commentaire dans l’immédiat. En mars, Davis a poursuivi Jones dans le comté de Dallas, demandant à un juge d’annuler un accord juridique qu’elle a dit que sa mère, Cynthia Davis, avait conclu avec Jones deux ans après sa naissance. Le règlement de 1998 aurait déclaré que Jones les soutiendrait financièrement tant qu’ils ne diraient pas publiquement qu’il était le père d’Alexandra – ce que le propriétaire marié des Cowboys a nié.

Davis a abandonné cette affaire en avril, affirmant qu’elle chercherait plutôt à prouver que Jones est son père. Elle a déposé le dossier de paternité ce mois-là.

Jeudi, la juge associée T. Jones Abendroth a écrit qu’« après mûre réflexion », elle accepterait la requête de Davis pour que Jones subisse des tests génétiques.

Jones, âgé de 80 ans, et sa femme, Gene, se sont mariés en 1963. Ils ont trois enfants et ont tous des rôles de front office avec les Cowboys. Jerry Jones est le président et directeur général de l’équipe.

Le procès initial de Davis affirmait que Jones avait “poursuivi” Cynthia Davis, qui était également mariée à l’époque, après leur rencontre alors qu’elle travaillait pour American Airlines à Little Rock, Arkansas.

Leur règlement aurait demandé à Jones de payer 375 000 $ à Cynthia Davis et à Alexandra Davis de recevoir un “certain financement mensuel, annuel et spécial” d’une fiducie jusqu’à l’âge de 21 ans, ainsi que des paiements forfaitaires à l’âge de 24, 26 et 28 ans.

