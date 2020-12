Le gouvernement américain a trois jours pour rouvrir complètement le programme de l’ère Obama accordant une protection aux immigrants illégaux qui sont venus aux États-Unis comme enfants, a statué un juge fédéral. La mise au rebut du DACA était un objectif clé de l’administration Trump.

Dans une décision rendue vendredi, le juge Nicholas Garaufis du tribunal de district américain de Brooklyn a ordonné que, d’ici lundi, le département américain de la sécurité intérieure (DHS) doit publier un avis public indiquant qu’il accepterait de nouvelles pétitions dans le cadre de l’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA ) régime. Aucune offre n’a été acceptée depuis 2017, lorsque l’administration Trump a tenté de supprimer progressivement le programme de 2012.

On estime que jusqu’à un million de jeunes adultes et adolescents sont qualifiés mais non inscrits au DACA en raison de la tentative du gouvernement d’y mettre fin. Il accorde une protection contre la déportation et une voie pour travailler légalement, mais pas un changement de statut juridique.

L’ordonnance du tribunal fait suite à une décision rendue en novembre par le même juge, qui a conclu que le secrétaire par intérim du DHS, Chad Wolf, n’avait pas le pouvoir de réduire le DACA, car sa nomination était illégale. Wolf a imposé des restrictions dans une note de juillet décrivant la façon dont le ministère devrait gérer le programme, le fermant aux nouveaux candidats et réduisant la durée des permis de travail pour ceux déjà inscrits au programme à un an. Selon la décision de Garaufis, les candidats se verront accorder un permis de travail de deux ans, comme prévu à l’origine.

Les directives de Wolf ont été publiées après que la Cour suprême des États-Unis a statué en juin contre la tentative de l’administration Trump de mettre fin au DACA pour de bon. Le gouvernement a fait valoir que le programme dépassait le pouvoir exécutif. La mise au rebut proposée a été suspendue par plusieurs tribunaux fédéraux avant d’être rejetée par l’USSC.

DACA est destiné aux immigrants illégaux qui avaient moins de 16 ans lorsqu’ils sont arrivés aux États-Unis et qui vivent dans le pays depuis au moins 2007. Les candidats doivent avoir aucun dossier criminel et avoir un diplôme d’études secondaires, un GED (General Education Development certificate), ou une décharge honoraire dans l’armée pour se qualifier. Surnommé «Dreamers», plus de 640 000 personnes sont actuellement inscrites au programme.

L’immigration illégale était une question brûlante pour l’élection présidentielle de 2016, lorsque Donald Trump a promis de construire un mur le long de la frontière sud des États-Unis et de faire payer le Mexique pour cela. L’attaque infructueuse contre le DACA faisait partie de la volonté de son administration de sévir contre les sans-papiers.

