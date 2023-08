Le juge ordonne le jugement par défaut de Rudy Giuliani dans le procès des travailleurs électoraux

Howell a également ordonné aux avocats de Giuliani et des deux femmes de proposer trois dates possibles pour le procès devant le tribunal de district des États-Unis à Washington, DC, sur la question du montant des dommages-intérêts compensatoires et punitifs qu’il devrait être condamné à leur verser à la suite de l’affaire. Jugement par défaut.

Juge Beryl Howell a sanctionné Giuliani pour ne pas s’être conformé aux demandes de documents et autres preuves recherchées dans l’affaire par les avocats des travailleurs électoraux, Rudy Freeman et Wandrea’ ArShaye Moss.

Un fédéral juge Mercredi, un jugement par défaut a été prononcé contre l’ancien avocat de Trump, Rudy Giuliani, et lui a imposé des sanctions dans le cadre d’un procès pour complot civil intenté par deux agents électoraux géorgiens qui avaient affirmé avoir mal géré les bulletins de vote lors de la présidentielle de 2020.

Giuliani a été inculpé il y a deux semaines avec l’ancien président Donald Trump et 17 coaccusés par un grand jury à Atlanta pour des accusations liées à un complot présumé visant à annuler illégalement la perte de Trump en 2020 face au président Joe Biden.

Cet acte d’accusation détaille les efforts déployés par Trump, Giuliani et d’autres pour jeter le doute sur la légitimité de la victoire de Biden en Géorgie, un effort qui comprenait des affirmations sur le travail de Freeman et Moss, qui sont mère et fille.

