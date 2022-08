Le juge ordonne la publication de l’affidavit de recherche expurgé de Trump

Un juge a ordonné jeudi au ministère américain de la Justice de rendre publique une version expurgée de l’affidavit sur lequel il s’est appuyé lorsque des agents fédéraux ont fouillé le domaine de Floride de l’ancien président américain Donald Trump pour rechercher des documents classifiés.

La directive du juge magistrat américain Bruce Reinhart est intervenue quelques heures après que les forces de l’ordre fédérales ont soumis sous scellés les parties de l’affidavit qu’elles souhaitent garder secrètes au fur et à mesure que leur enquête progresse.

Le juge a déclaré que le département devait déposer sa version expurgée d’ici midi vendredi. Les expurgations proposées par le département sont susceptibles d’être importantes, il n’est donc pas clair combien de nouvelles informations sur l’enquête seront révélées.

Reinhart avait donné au département jusqu’à jeudi midi pour lui proposer les caviardages qu’il souhaitait.

Il a reconnu lundi qu’il était possible que les expurgations, ou les parties masquées, soient si étendues qu’elles laissent la version publique du document sans aucune information significative.

Trump fait l'objet d'une enquête pour violation de la loi sur l'espionnage, révèle un mandat de perquisition du FBI

L’affidavit contiendra probablement des informations clés sur la base du FBI pour l’exécution d’un mandat de perquisition à Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, le 8 août. Des documents déjà rendus publics dans le cadre de l’enquête montrent que le FBI a récupéré de la propriété 11 ensembles de documents classifiés, y compris des informations marquées au niveau top secret.

Les documents montraient également que le FBI enquêtait sur la “rétention délibérée d’informations sur la défense nationale”, la dissimulation ou la suppression de documents gouvernementaux et l’obstruction d’une enquête fédérale.

Plusieurs médias d’information, dont l’Associated Press, ont plaidé devant le tribunal la semaine dernière pour la divulgation de l’affidavit, citant l’intérêt public extraordinaire de la perquisition fédérale du domicile d’un ancien président. Trump et certains de ses partisans ont également encouragé la publication du document.

Donald Trump lève le poing dans une démonstration de défi et de solidarité avec ses partisans alors qu’il quitte la Trump Tower à New York deux jours après que des agents du FBI ont perquisitionné sa propriété de Mar-a-Lago. (David ‘Dee’ Delgado/Reuters)

La coalition des médias a répondu au dépôt de jeudi en demandant au juge de desceller des parties du mémoire du ministère et d’ordonner au gouvernement, “à l’avenir”, de déposer publiquement une version expurgée de tout document scellé qu’il soumet. Les groupes ont noté que des informations importantes sur l’enquête sont déjà publiques.

“Au minimum, toutes les parties du dossier qui récitent ces faits sur l’enquête, sans en révéler d’autres non encore accessibles au public – en plus de toute autre partie qui ne représente aucune menace pour l’enquête – devraient être descellées”, ont écrit les agences de presse. .

“Si et quand des faits supplémentaires sont révélés et confirmés comme étant exacts, ou si certains faits ne constituent plus une menace pour l’enquête pour toute autre raison, rien ne justifie non plus de les maintenir sous scellés.”

Le ministère de la Justice s’est opposé à la publication, affirmant que la divulgation risquait de compromettre une enquête criminelle en cours, de révéler des informations sur des témoins et de divulguer des techniques d’enquête.

Reinhart a déclaré que bien qu’il soit sensible aux préoccupations du ministère, il n’était pas enclin à garder l’intégralité du document scellé.