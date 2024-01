Le juge ordonne la levée des scellés sur le dossier de divorce du procureur spécial de Trump en Géorgie accusé de liaison

MARIETTA, Géorgie — Un juge a ordonné lundi que les archives judiciaires soient rendues publiques concernant le divorce impliquant un procureur spécial engagé dans l’affaire électorale contre Donald Trump et d’autres et accusé d’avoir une liaison avec le procureur du comté de Fulton, Fani Willis.

Les archives judiciaires récemment dévoilées ne contiennent cependant aucune référence aux allégations d’affaire qui ont perturbé l’affaire accusant Trump et 18 alliés d’avoir travaillé pour annuler sa défaite électorale de 2020 dans l’État.

Le juge a ordonné la levée des scellés de l’affaire de divorce impliquant le procureur spécial Nathan Wade après une demande présentée par un avocat de la défense qui allègue une relation inappropriée entre Willis et Wade. Le juge a également reporté la décision finale quant à savoir si Willis devra être interrogé dans l’affaire de divorce, mais a retardé sa déposition qui était prévue mardi.

Willis a défendu l’embauche de Wade, qui a peu d’expérience en matière de poursuites, et n’a pas directement nié une relation amoureuse. Elle a accusé l’ex-épouse de Wade d’avoir tenté de faire obstacle à son affaire pénale d’ingérence électorale contre Trump et d’autres en cherchant à l’interroger dans le cadre de la procédure de divorce du couple.

Les allégations de l’affaire menacent d’entacher l’accusation, le favori républicain et d’autres s’emparant de ces affirmations pour attaquer l’affaire et les qualifications de Wade en tant que procureur. Trump a plaidé non coupable, a nié tout acte répréhensible et a qualifié les accusations de politiquement motivées.

Willis a reçu une assignation à comparaître pour une déposition dans l’affaire de divorce le jour où l’avocat de la défense Ashleigh Merchant, qui représente l’ancien membre de la campagne Trump et ancien assistant de la Maison Blanche Michael Roman, a déposé une requête plus tôt ce mois-ci alléguant la relation amoureuse entre Willis et Patauger.

Les documents déposés au tribunal montrent que Wade a acheté des billets d’avion au nom de Willis, et l’avocat de Joycelyn Wade a soutenu qu’il “ne semble y avoir aucune explication raisonnable à leurs voyages en dehors d’une relation amoureuse”. L’avocat de Joycelyn Wade, Andrea Dyer Hastings, a déclaré lundi au juge qu’ils pensaient que Willis avait des « connaissances personnelles uniques » liées à l’affaire de divorce et qu’il devrait être interrogé.

“Elle essaie de se cacher sous le bouclier de sa position”, a déclaré Hastings à propos de Willis.

Cinque Axam, un avocat de Willis, a déclaré que la question portée devant le tribunal est de savoir comment diviser les biens matrimoniaux, et que la détermination de la manière dont cela devrait être fait n’a rien à voir avec Willis, qui ne partage aucun compte avec Nathan Wade et ne partage aucun compte avec Nathan Wade. Je ne détermine pas comment il dépense son argent.

Au cours d’une brève audience devant la Cour supérieure du comté de Cobb, le juge Henry Thompson a déclaré qu’il ne pouvait pas se prononcer sur la question de savoir si Willis devrait comparaître pour une déposition dans l’affaire de divorce avant que Wade lui-même ne soit interrogé plus tard ce mois-ci. En statuant que les documents judiciaires relatifs à l’affaire de divorce doivent être rendus publics, il a déclaré qu’un juge précédent avait ordonné à tort que l’affaire soit scellée sans tenir d’audience.

L’avocat de Joycelyn Wade a écrit dans des documents judiciaires déposés vendredi que Nathan Wade s’était rendu à San Francisco et à Napa Valley, en Floride, au Belize, au Panama et en Australie et avait pris

n croisières dans les Caraïbes depuis le dépôt du divorce et que Willis “était un partenaire de voyage prévu pour au moins certains de ces voyages, comme l’indiquent les vols qu’il a achetés pour qu’elle l’accompagne”.

Le dossier comprend des relevés de carte de crédit qui montrent que Nathan Wade – après avoir été embauché comme procureur spécial – a acheté des billets d’avion en octobre 2022 pour lui et Willis pour se rendre à Miami et a acheté des billets en avril pour San Francisco à leur nom.

Il s’agit de l’un des quatre cas auxquels Trump est confronté alors qu’il tente de revenir à la Maison Blanche. Les procureurs utilisent un statut normalement associé aux mafieux pour accuser l’ancien président, ses avocats et autres collaborateurs d’une « entreprise criminelle » visant à le maintenir au pouvoir. Quatre personnes ont déjà plaidé coupables dans le cadre des élections en Géorgie après avoir conclu des accords avec les procureurs. Les 15 autres, dont Trump et l’ancien maire de New York Rudy Giuliani, ont plaidé non coupable.

Richer a rapporté de Boston.