Le juge ordonne au comité électoral d’Erie de prolonger ses heures d’ouverture alors que des milliers de bulletins de vote par correspondance restent manquants

Le palais de justice du comté d’Erie (photo Capital-Star par Hannah McDonald)

Un juge a ordonné au conseil électoral du comté d’Erie de prolonger ses heures d’ouverture et de prendre d’autres mesures pour garantir que les milliers d’électeurs qui ont demandé des bulletins de vote par correspondance mais ne les ont pas reçus puissent toujours obtenir des bulletins de vote par correspondance et les retourner avant la date limite du jour du scrutin.

L’ordonnance du juge intervient après que le Parti démocrate de Pennsylvanie a poursuivi le comté en justice pour tenter d’amener les autorités à remédier aux problèmes.

« Alors cette semaine, nous nous sommes rendus au tribunal pour nous assurer que ces électeurs ont la possibilité de voter ; et nous avons gagné », a déclaré vendredi un haut responsable de la campagne Harris lors d’un appel avec des journalistes. « Erie prolonge désormais les heures d’ouverture le week-end pour les électeurs locaux, et ils organisent le vote de nuit pour les électeurs qui pourraient se trouver hors de l’État. Nous souhaitons certainement que ces erreurs ne se produisent pas, mais dans un pays où les élections sont organisées au niveau local et qui compte près de 200 000 circonscriptions, des incidents isolés sont inévitables.»

Le Parti démocrate a porté plainte mercredi, avec le soutien de la campagne présidentielle de la vice-présidente Kamala Harris, et le Parti républicain de Pennsylvanie a été ajouté comme intervenant jeudi.

Le juge David Ridge de la Cour des plaids communs d’Erie a ordonné que le comité électoral reste ouvert pendant le week-end, samedi et dimanche de 8h00 à 16h00 et lundi de 8h00 à 18h00.

Les problèmes à Erie ont commencé avec un fournisseur tiers basé dans l’Ohio, ElectionIQ, un entrepreneur qui imprime et envoie les bulletins de vote par correspondance du comté.

Une panne logicielle a provoqué ElectionIQ enverra des bulletins de vote en double qui ont été placés dans des enveloppes incorrectes, certains électeurs recevant les enveloppes d’autres électeurs. Le service postal américain a déclaré qu’il avait été « incapable de rendre compte » de 1 800 bulletins de vote par correspondance supplémentaires, selon le procès, qui, selon le comté, n’ont jamais été envoyés par ElectionIQ.

Le procès affirmait que les taux de retour des bulletins de vote par correspondance à Erie étaient inférieurs à la moyenne de l’État, avec seulement environ 52 % des électeurs qui ont demandé des bulletins de vote par correspondance les ayant reçus avant le 28 octobre. Dans l’ensemble de l’État, le taux de retour est de 67 %.

Lors d’une audience à Erie vendredi, il a été déterminé qu’« au minimum », 365 bulletins de vote en double avaient été envoyés aux électeurs, contenant un bulletin de vote par correspondance comportant un code-barres correspondant à un électeur différent. Entre 13 000 et 17 000 électeurs du comté d’Erie qui avaient demandé un bulletin de vote par correspondance n’en ont toujours pas reçu, et quelque 1 200 électeurs qui vivent temporairement hors de l’État, comme des étudiants, n’ont pas non plus reçu leur bulletin de vote.

En plus des heures prolongées, le juge a ordonné au comité électoral d’ajouter une autre imprimante à son bureau et de permettre aux électeurs qui avaient demandé un vote par correspondance d’annuler leur demande, de recevoir immédiatement un nouveau bulletin de vote par correspondance et de déposer ce vote par correspondance. -un bulletin de vote dans l’une des deux boîtes de dépôt du palais de justice du comté d’Erie.

La commission électorale doit s’assurer qu’un nombre suffisant de bulletins de vote et de bulletins provisoires sont disponibles dans tous les bureaux de vote du comté d’Erie et doit divulguer aux partis les noms et adresses électroniques des électeurs de l’extérieur de l’État qui attendent toujours des bulletins de vote par correspondance et, dans certains cas. Dans certains cas, utilisez les services de livraison de nuit pour envoyer des bulletins de vote de remplacement aux électeurs de l’extérieur de l’État.

Le comité électoral a également reçu l’ordre de contacter tous les électeurs ayant reçu un double bulletin de vote et tous les électeurs dont le nom figurait sur un double bulletin destiné à un autre électeur, afin qu’ils puissent annuler leur bulletin de vote précédent et soumettre un nouveau bulletin de vote. Tous ces votes doivent être séparés afin que les responsables aient le temps de s’assurer que les bulletins de vote sont exacts.

Erie est considéré comme un comté clé dans le champ de bataille de la Pennsylvanie, qui dispose de 19 voix électorales dont chaque parti a besoin pour décrocher la présidence. L’ancien président Donald Trump, candidat du Parti républicain à la présidence, a battu Hillary Clinton dans le comté d’Erie en 2016. un peu plus de 1 900 votes. Mais les démocrates semblent avoir tiré les leçons de leur défaite de 2016 ; Joe Biden a battu Trump à Erie lors des élections de 2020 par un marge d’un peu plus de 1 400 voix, ou 1,03 %, alors que la Pennsylvanie est redevenue bleue.

Les candidats en tête des deux partis – la vice-présidente Kamala Harris, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, le sénateur américain JD Vance (R-Ohio) et Trump ont tous fait campagne à Erie au cours du cycle électoral actuel.