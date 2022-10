Le juge ordonne à Tasha K de payer 4 millions de dollars à Cardi B ou d’obtenir une caution

La youtubeuse Tasha K esquive toujours ses responsabilités après le succès du procès de Cardi B contre elle, mais le juge dans l’affaire est prêt à mettre fin à tout cela.

À la suite d’informations selon lesquelles Cardi a déposé une demande de saisie d’argent sur le compte de Tasha à la Chase Bank, un juge a rendu une ordonnance pour le Youtuber en disgrâce, selon Panneau d’affichage.

Le 13 octobre, le juge William Ray a statué que Tasha K devait payer 4 millions de dollars ou obtenir un financement pour couvrir le total. Bien sûr, Tasha demande de suspendre l’ordonnance et de faire appel. Mais la seule façon pour le juge Ray d’y parvenir est de pouvoir déposer une caution de remplacement pour couvrir la totalité du montant. Si Tasha perd son appel, cet argent ira automatiquement au rappeur “Tomorrow 2”.

Des rumeurs circulent en ligne selon lesquelles Tasha K a déménagé au Maroc pour éviter de payer les millions de dollars qu’elle doit à Cardi après l’avoir diffamée à plusieurs reprises sur sa chaîne Youtube. Selon les avocats de Cardi, ils pensent qu’elle pourrait éventuellement utiliser l’appel pour ne pas avoir à payer du tout.

“C’est plus qu’une préoccupation hypothétique dans cette affaire”, ont écrit vendredi l’avocate Lisa F. Moore et les autres avocats de Cardi, selon la publication. “Pendant le procès, Kebe s’est vantée publiquement d’avoir pris des mesures pour se soustraire à un jugement. Et il y a eu des rapports en ligne récents selon lesquels Kebe a quitté la Géorgie pour éviter l’exécution du jugement.