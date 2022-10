Le juge ordonne à Meadows de témoigner dans l’enquête sur les élections en Géorgie

ATLANTA (AP) – Un juge a ordonné mercredi à l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, de témoigner devant un grand jury spécial chargé d’enquêter pour savoir si le président de l’époque, Donald Trump, et ses alliés avaient illégalement tenté d’influencer les élections de 2020 dans l’État.

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a ouvert l’enquête au début de l’année dernière sur les mesures prises par Trump et d’autres pour annuler sa perte face au démocrate Joe Biden. Meadows est l’un des nombreux associés et conseillers de haut niveau de l’ancien président républicain dont Willis a demandé le témoignage.

Parce que Meadows ne vit pas en Géorgie, Willis, un démocrate, a dû utiliser un processus qui consiste à demander à un juge où il vit en Caroline du Sud de lui ordonner de comparaître. Elle a déposé une requête en août pour obtenir son témoignage. Le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Robert McBurney, qui supervise le grand jury spécial, a signé la requête, certifiant que Meadows est un “témoin nécessaire et matériel” pour l’enquête.

Le juge de la Cour de circuit Edward Miller du comté de Pickens, en Caroline du Sud, a honoré la conclusion de McBurney et a ordonné à Meadows de témoigner, a confirmé le porte-parole de Willis, Jeff DiSantis. L’avocat de Meadows, James Bannister, n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour commenter.

Dans la pétition sollicitant le témoignage de Meadows, Willis a écrit que Meadows avait assisté à une réunion du 21 décembre 2020 à la Maison Blanche avec Trump et d’autres “pour discuter des allégations de fraude électorale et de la certification des votes des collèges électoraux de Géorgie et d’autres États”. Le lendemain, a écrit Willis, Meadows a effectué une «visite surprise» dans le comté de Cobb, juste à l’extérieur d’Atlanta, où un audit des signatures sur les enveloppes des bulletins de vote par correspondance était en cours. Il a demandé à observer l’audit mais n’a pas été autorisé à le faire car il n’était pas ouvert au public, indique la pétition.

Meadows a également envoyé des courriels aux responsables du ministère de la Justice après les élections alléguant une fraude électorale en Géorgie et ailleurs et demandant des enquêtes, a écrit Willis. Et il a participé à un appel téléphonique le 2 janvier 2021 avec le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, au cours duquel Trump a suggéré que le plus haut responsable des élections de l’État, également républicain, pourrait “trouver” suffisamment de votes pour annuler sa défaite électorale étroite dans l’État. .

Dans un dossier déposé cette semaine, Bannister a fait valoir que le privilège de l’exécutif et d’autres droits empêchaient son client de témoigner.

Bannister a affirmé dans le dossier que Meadows avait été chargé par Trump “de préserver certains privilèges et immunités attachés à son ancien poste de chef de cabinet de la Maison Blanche”. La pétition de Willis l’appelle « à divulguer le contenu des communications privilégiées de l’exécutif avec le président », a écrit Bannister.

Meadows avait précédemment invoqué ce privilège dans une lutte contre les assignations à comparaître émises par le comité de la Chambre des États-Unis enquêtant sur l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain. La Chambre a jugé Meadows au mépris du Congrès pour avoir défié l’assignation à comparaître, mais le ministère de la Justice a refusé de poursuivre.

Les grands jurys spéciaux en Géorgie ne peuvent pas émettre d’actes d’accusation. Au lieu de cela, ils peuvent rassembler des preuves et contraindre à témoigner, puis recommander d’autres mesures, y compris des accusations criminelles, dans un rapport final. Mais c’est finalement au procureur de district de décider s’il convient de demander une mise en accusation à un grand jury ordinaire.

Bannister a fait valoir que la procédure spéciale du grand jury ne constituait pas une procédure pénale en vertu de la loi de Caroline du Sud qui régit les demandes d’assignation à comparaître à l’extérieur de l’État et que Meadows ne pouvait être contraint de témoigner dans une enquête civile. Parce qu’il n’a aucun témoignage à offrir, il ne peut pas être considéré comme un «témoin important», fait valoir le dossier.

Le secret du grand jury est « primordial » en Caroline du Sud, a écrit Bannister. Parce que le grand jury spécial devrait finalement publier un rapport public et que les documents demandant le témoignage de Meadows ont été déposés publiquement, cela est contraire aux dispositions du secret du grand jury de Caroline du Sud et cela violerait son droit à la vie privée, a fait valoir Bannister.

McBurney, le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, a clairement indiqué dans sa décision sur d’autres tentatives de témoins potentiels pour éviter ou retarder le témoignage qu’il considérait l’enquête du grand jury spécial comme une procédure pénale. Il a également souligné la nécessité du secret des travaux du panel.

Kate Brumback, l’Associated Press