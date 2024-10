Le juge ordonne à l’ex-dirigeant de Nexus de rester en détention fédérale à l’approche d’un procès pour fraude fiscale

CHARLOTTESVILLE – Richard Moore n’a pas réussi à obtenir sa liberté mardi à la suite d’une audience de révocation d’obligations fédérales à Charlottesville, et il semble que l’ancien cadre de Nexus Services Inc. restera en détention en attendant son procès en décembre pour plusieurs accusations de fraude fiscale.

Il est accusé d’avoir volé plus de 1,8 million de dollars d’impôts destinés au gouvernement.

Moore a été inculpé en 2021 de 10 chefs d’accusation de fraude fiscale après qu’il ait été allégué qu’il n’avait pas payé Medicaid, la sécurité sociale et les impôts fédéraux retenus sur les chèques de paie des employés de Nexus. L’argent était censé aller à l’IRS, ont indiqué les autorités fédérales.

Nexus a rapporté plus de 230 millions de dollars au cours de la dernière décennie en assurant la titrisation des obligations des immigrants détenus ou libérés par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis. L’entreprise a cependant connu des moments difficiles et ses bureaux de Vérone ont été vendus aux enchères l’année dernière pour 3,4 millions de dollars après la saisie de la propriété. Les archives judiciaires affirment que Nexus a été vendu à un homme d’affaires de Pennsylvanie pour moins de 5 dollars plus tôt cette année.

Les autorités fédérales affirment maintenant que Moore, 47 ans, aurait continué à escroquer l’IRS jusqu’au début de cette année, malgré les affirmations selon lesquelles il aurait vendu sa participation dans la société à son mari, l’ancien propriétaire majoritaire de Nexus, Mike Donovan, qui se retrouve également en difficulté juridique. .

Dans un deuxième acte d’accusation, Moore a été frappé de six nouvelles accusations criminelles en septembre. Les autorités fédéral de la Division des impôts du ministère de la Justice. Les vols présumés se sont poursuivis jusqu’en 2024, a déclaré Hicks.

Deux accusations supplémentaires contre Moore pour aide et assistance à la préparation d’une fausse déclaration de revenus ont également été portées l’année dernière. Au total, il fait désormais face à 18 accusations fédérales et, du moins sur le papier, risque des dizaines d’années de prison s’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation. Il a plaidé non coupable.

Moore est derrière les barreaux depuis avril lorsqu’il a raté un accord de plaidoyer dans une affaire sans rapport avec le comté d’Augusta qui l’aurait gardé en liberté en attendant son procès fédéral en décembre. Au lieu de cela, il a été incarcéré à la prison régionale de Middle River pendant plusieurs mois pour parjure pour avoir menti à un magistrat. Alors qu’il devait être libéré de prison il y a environ deux semaines après avoir purgé sa peine, les autorités fédérales ont anéanti tout espoir de liberté après avoir émis deux mandats d’arrêt contre Moore à la suite d’une nouvelle série d’allégations et d’accusations.

Lors d’une audience de révocation de la caution devant le tribunal de district des États-Unis mardi à Charlottesville, Mario Williams, un ancien avocat de Nexus qui est au moins le neuvième avocat de Moore dans cette affaire, a soutenu que son client devrait être libéré, ce qui, selon lui, les aiderait à se préparer pour le procès. et examiner quelque 150 000 documents. L’avocat basé en Géorgie a déclaré que si Moore devait être détenu, il devrait très probablement demander la prolongation du procès, souvent retardé.

Hicks a rétorqué que Moore avait « eu des années » pour se préparer au procès.

Mardi, deux petites entreprises que Moore possède à Harrisonburg et Winchester sont également en cause, ce qui amène le juge du tribunal de district américain Joel C. Hoppe à se demander, s’il était libéré, comment Moore céderait le contrôle de ces entreprises pour se conformer à ses conditions préalables au procès. Williams a soutenu que cela pourrait être fait rapidement par l’intermédiaire de l’État.

« Il pourrait le faire aujourd’hui », a déclaré Williams, qui a souligné qu’il n’y avait eu aucun problème fiscal pour Moore dans les deux entreprises.

Cependant, Hicks a déclaré que la promesse de Moore de céder le contrôle ne « vaudrait pas le papier sur lequel elle est écrite ». Hicks a noté que Moore aurait renoncé à ses intérêts dans Nexus, mais a déclaré « qu’il a continué à être impliqué dans les décisions financières » sur la base des nouvelles accusations.

Hicks a également évoqué Subversivo, une société liée à Nexus. Subversivo a été mis en lumière plus tôt cette année dans une affaire civile sans rapport impliquant RLI, une compagnie d’assurance de l’Illinois impliquée dans une bataille juridique en cours depuis six ans avec Nexus. Dans cette affaire civile, un maître spécial nommé par un juge fédéral a déposé un rapport détaillant les efforts déployés pour amener Nexus à se conformer aux questions de découverte en suspens. Le rapport indique que Nexus a effectué un transfert administratif suspect de ses opérations financières à Subversivo – dont le propriétaire est un ancien cadre de Nexus – dans le but présumé de cacher des actifs, selon les archives judiciaires.

« L’arrangement contractuel entre Nexus et Subversivo est un transfert frauduleux d’un débiteur cynique déterminé à cacher ses actifs et ses dossiers financiers à son créancier », a déclaré le maître spécial.

Hicks a déclaré que Subversivo avait rendu difficile pour l’IRS le suivi des flux de trésorerie de Nexus.

Après une brève suspension d’audience, Hoppe s’est prononcé en faveur du gouvernement, révoquant la caution de Moore et le maintenant incarcéré. Moore a été menotté par un maréchal américain et conduit hors de la salle d’audience, tandis que Hoppe a donné le feu vert à Hicks pour rencontrer Williams et Moore pour discuter d’un éventuel accord de plaidoyer.

On ne sait pas si un accord a été proposé ou accepté, mais les archives judiciaires en ligne montrent que le procès du 2 décembre, prévu pour durer deux semaines, est toujours en cours.

Après le procès fiscal de Moore, un deuxième procès dans le comté d’Augusta s’intensifiera en mars. Moore et Donovan font chacun face à quatre accusations criminelles dans une affaire où ils sont accusés d’avoir volé 426 000 $. de Zachary Cruz, le frère du tireur reconnu coupable dans une école de Floride, Nikolas Cruz. Timothy Shipe, également ancien cadre de Nexus, fait également face à deux accusations criminelles dans l’affaire du comté.

Le jeune Cruz a assisté à l’audience de mardi, assis à côté de Donovan dans la salle d’audience.

En avril, après avoir été accusés de s’être livrés à une « série de comportements trompeurs », Nexus et sa filiale Libre by Nexus, ainsi que Moore, Donovan et un autre ancien cadre de Nexus, Evan Ajin, ont été condamnés à payer plus de 811 millions de dollars en un procès civil fédéral qui a paralysé l’entreprise, qui a été vendue le même mois. Le procès en 17 chefs d’accusation a été déposé en 2021 par le Bureau de protection financière des consommateurs et affirme que Nexus s’attaque aux immigrants et les induit en erreur sur les services fournis par l’entreprise.

Moore et Donovan ont tous deux été condamnés pour crime. Selon le bureau du procureur du Commonwealth du comté d’Augusta, au fil des ans, Moore a été reconnu coupable de fraude à 11 reprises. Les archives judiciaires montrent que Donovan a au moins 10 condamnations pour des crimes commis entre 1998 et 2009, soit pour avoir rédigé des chèques sans provision, soit pour avoir obtenu de l’argent sous de faux prétextes.

Plus: Réception « Life in the Heart Land » jeudi au Wayne Theatre

Plus: Fort Defiance gagne ; Jones de Staunton franchit une étape importante : résumé du volleyball

Plus: Shamrock Farms annonce que son usine de fabrication de Vérone s’agrandira et créera davantage d’emplois

Brad Zinn est le journaliste policier, judiciaire et de dernière minute de The News Leader. Vous avez une astuce d’actualité ? Ou quelque chose qui nécessite une enquête ? Vous pouvez envoyer un e-mail au journaliste Brad Zinn (il/lui) à [email protected]. Vous pouvez également le suivre sur X (anciennement Twitter).

Cet article a été initialement publié sur Staunton News Leader : Richard Moore s’est vu refuser la liberté en attendant son procès fédéral pour fraude fiscale