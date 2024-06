Le juge ordonne à l’allié de Trump de se présenter en prison — RT World News

L’ancien conseiller de la Maison Blanche, Steve Bannon, doit commencer à purger sa peine pour avoir défié un comité du Congrès.

Steve Bannon, ancien stratège en chef de la Maison Blanche pour le président de l’époque Donald Trump, a été condamné par un juge fédéral à commencer à purger sa peine de quatre mois de prison pour avoir défié les assignations à comparaître du comité du Congrès qui a enquêté sur l’émeute du Capitole américain en 2021.

Le juge du tribunal de district américain Carl Nichols a rendu jeudi à Washington sa dernière ordonnance dans l’affaire Bannon, affirmant que l’ancien conseiller doit se présenter en prison le 1er juillet. Bannon a été initialement condamné en octobre 2022 pour outrage au Congrès, mais il a été libéré sous caution pour suspension. son incarcération tout en faisant appel de sa condamnation.

Les procureurs fédéraux ont fait valoir qu’il n’y avait aucune justification légale pour retarder davantage l’emprisonnement de Bannon après qu’une cour d’appel a rejeté son appel en mai. Ses avocats ont cherché à maintenir la peine prononcée tout en faisant appel de son cas jusqu’à la Cour suprême des États-Unis.















Un autre ancien conseiller principal de Trump, Peter Navarro, a également été condamné à quatre mois de prison pour avoir refusé de coopérer avec le comité contrôlé par les démocrates qui a enquêté sur les émeutes du Capitole. Navarro, un économiste de 74 ans, s’est présenté à la prison fédérale de Floride en mars. Il a prévenu que sa condamnation pourrait entraîner une « coup paralysant » à la séparation constitutionnelle des pouvoirs américains entre les pouvoirs exécutif et législatif.

Après l’audience de jeudi, Bannon a déclaré aux journalistes que les poursuites contre lui et d’autres alliés de Trump faisaient partie d’un effort de l’administration du président américain Joe Biden pour faire taire les « Rendre sa grandeur à l’Amérique » mouvement. « Il n’y a pas de prison construite, ni de prison construite, qui puisse jamais m’enfermer », il a dit. « Toute victoire à MAGA. Nous allons gagner, nous allons gagner à la Cour suprême. Il a ajouté que, plus important encore, Trump reconquérirait la présidence en novembre et les républicains reprendraient le contrôle de la Chambre et du Sénat.

L’ordonnance contre Bannon intervient moins d’une semaine après que Trump ait été reconnu coupable par un jury de la ville de New York de 34 chefs d’accusation de falsification de dossiers commerciaux. Procureur général du Texas Ken Paxton a déclaré que Biden utilisait « militarisation du tiers-monde » du système juridique pour faire taire ses ennemis politiques et transformer des gens comme Bannon en « prisonniers politiques. » Il ajouta, « Le pays devient méconnaissable. Cela ne peut pas continuer.