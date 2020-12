L’administration Trump doit accepter de nouvelles demandes pour le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA) qui protège certains jeunes immigrants de l’expulsion, a déclaré vendredi un juge fédéral.

Le juge de district américain Nicholas Garaufis a déclaré que le gouvernement devait publier un avis public dans les trois jours – y compris sur son site Web et sur les sites Web de toutes les autres agences gouvernementales concernées – que les nouvelles demandes DACA étaient acceptées.

La décision fait suite à celle de novembre où Garaufis a déclaré que le secrétaire par intérim du Département de la sécurité intérieure, Chad Wolf, était illégalement à son poste.

Vendredi, le juge a déclaré que cela invalide la note de service que Wolf avait publiée en juillet, suspendant le DACA pour les nouvelles demandes et réduisant la durée de validité des renouvellements de deux ans à un an.

Wolf avait publié sa note de service après que la Cour suprême des États-Unis eut jugé en juin que le président Donald Trump n’avait pas suivi les procédures de réglementation lorsqu’il tentait de mettre fin au programme.

Garaufis a également ordonné au gouvernement de rédiger un rapport de situation sur le programme DACA d’ici le 4 janvier.

Un e-mail sollicitant des commentaires a été envoyé au Département de la sécurité intérieure.

«Chaque fois que l’administration sortante a tenté d’utiliser les jeunes immigrants comme boucs émissaires politiques, elle a souillé les valeurs de notre nation. L’ordonnance du tribunal indique clairement que l’équité, l’inclusion et la compassion comptent », a déclaré le procureur général de l’État de New York, Letitia James, qui a dirigé un certain nombre de procureurs généraux de l’État dans l’une des poursuites judiciaires contre l’administration.

Le DACA, qui a été lancé en 2012 sous l’administration Obama, permet à certains jeunes immigrants, qui ont été amenés dans le pays comme enfants, de travailler légalement et les protège de l’expulsion. Ceux qui sont approuvés pour le programme doivent d’abord passer par des vérifications des antécédents et renouveler régulièrement.

L’administration Trump a annoncé la fin du programme en 2017, entraînant les contestations judiciaires qui se sont terminées devant la Cour suprême.

En rendant sa décision, la Cour suprême a confirmé la DACA, affirmant que la manière particulière dont l’administration avait procédé pour la fermer était inappropriée, mais que le président avait le pouvoir de le faire.

«Les rêveurs se sont battus si dur pour la justice. Pour la deuxième fois, un tribunal a ordonné à l’administration de reprendre le traitement des demandes DACA. Il est temps de faire ce qu’il faut », a déclaré vendredi Jennifer Molina, porte-parole de l’équipe de transition du président élu Joe Biden.

«Le premier jour, le président élu Biden veillera à ce que les rêveurs et leurs familles aient la possibilité de vivre leur vie sans peur et de continuer à contribuer à notre pays.»

Environ 650 000 personnes sont actuellement inscrites au programme.