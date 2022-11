Le juge ordonne à Gingrich de témoigner dans l’enquête sur les élections en Géorgie

FAIRFAX, Virginie (AP) – Un juge a ordonné mercredi à l’ancien président de la Chambre, Newt Gingrich, de témoigner devant un grand jury spécial à Atlanta qui enquête pour savoir si le président de l’époque, Donald Trump, et d’autres ont tenté illégalement d’influencer les élections de 2020 en Géorgie.

Gingrich, qui vit dans le nord de la Virginie, avait fait valoir que la loi fédérale qui oblige normalement les États à honorer les convocations du grand jury hors de l’État ne devrait pas s’appliquer dans ce cas parce que le grand jury spécial n’a pas le pouvoir d’inculper. Il a également fait valoir que l’assignation serait inutilement redondante et lourde, car il a déjà accepté de témoigner devant un comité restreint du Congrès enquêtant sur l’attaque meurtrière du 6 janvier contre le Capitole et que son témoignage dans les deux cas serait essentiellement le même.

Mais le juge du tribunal de circuit du comté de Fairfax, Robert Smith, s’est rangé du côté des procureurs qui ont déclaré que l’assignation devait être exécutée. Le juge a déclaré que la loi n’analyse pas la différence entre les grands jurys réguliers et les grands jurys spéciaux, comme l’a soutenu l’avocat de Gingrich.

“Je pense que je dois lire la loi telle qu’elle est écrite”, a déclaré le juge.

L’avocat de Gingrich, John Burlingame, a déclaré qu’il s’attend à faire appel de la décision. Si l’appel échoue, Gingrich devra témoigner devant le grand jury spécial le 29 novembre.

Gingrich, un républicain, est l’un des nombreux alliés de haut niveau de Trump qui ont tenté en vain d’éviter de témoigner.

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a ouvert l’enquête au début de l’année dernière, peu de temps après qu’un enregistrement d’un appel entre Trump et le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger a été rendu public. Lors de cet appel, Trump a exhorté Raffersperger, le plus haut responsable des élections de l’État et un autre républicain, à “trouver” les votes nécessaires pour annuler sa courte défaite dans l’État face au démocrate Joe Biden.

La portée de l’enquête s’est considérablement élargie depuis lors, et Willis, un démocrate, a sollicité le témoignage de dizaines de témoins, dont de nombreux avocats, conseillers et associés de Trump depuis la constitution du grand jury spécial en mai. C’est parmi plusieurs cas qui mettent l’ancien président en danger juridique potentiel alors qu’il se prépare à lancer une campagne présidentielle de 2024.

Parce que Gingrich vit en dehors de la Géorgie, Willis a dû utiliser un processus qui consiste à demander à un juge où il vit de lui ordonner de comparaître.

Willis a déposé ces documents devant le tribunal d’Atlanta le mois dernier, et le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Robert McBurney, qui supervise le grand jury spécial, a certifié que Gingrich est un “témoin nécessaire et matériel pour l’enquête”. Dans sa pétition demandant le témoignage de Gingrich en tant que témoin, Willis a déclaré qu’elle s’appuyait sur des informations rendues publiques par le comité de la Chambre qui enquête sur l’attaque du 6 janvier.

La pétition indique que Gingrich était impliqué avec d’autres personnes associées à la campagne Trump dans un plan visant à diffuser des publicités télévisées qui “se répétaient et s’appuyaient sur de fausses allégations de fraude lors des élections de 2020” et encourageaient les membres du public à contacter les responsables de l’État pour les pousser à contester et annuler les résultats des élections sur la base de ces fausses allégations.

Gingrich a également été impliqué dans un plan visant à faire signer à de faux électeurs républicains des certificats indiquant à tort que Trump avait remporté l’État et qu’ils étaient les électeurs officiels de l’État même si Biden avait gagné, indique la pétition.

Les grands jurys spéciaux en Géorgie sont généralement utilisés pour enquêter sur des affaires complexes avec de nombreux témoins. Ils peuvent exiger des preuves et des citations à comparaître de témoins, mais ils ne peuvent pas émettre d’actes d’accusation. Une fois son enquête terminée, un grand jury spécial peut recommander une action, mais il appartient au procureur de district de décider s’il doit ensuite demander une mise en accusation auprès d’un grand jury ordinaire.

L’écrivain de l’Associated Press Kate Brumback à Atlanta a contribué.

Matthieu Barakat, Associated Press