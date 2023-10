Le juge nommé par Obama accorde en partie l’ordre de bâillon proposé par le DOJ à Biden contre Trump

Un juge fédéral a limité la portée de l’ordre de silence proposé par le ministère de la Justice (DOJ) à l’encontre de l’ancien président Donald Trump après avoir fait part de ses inquiétudes lors d’une audience lundi.

La juge de district des États-Unis, Tanya S. Chutkan, nommée par Obama, a accordé en partie l’ordonnance demandée, limitant les déclarations sur le conseiller spécial Jack Smith, son personnel, les témoins et le personnel judiciaire tout en autorisant Trump à faire des déclarations sur l’administration Biden et le ministère de la Justice. selon à rapports. Le bureau de Smith a demandé un commande le mois dernier, cela empêcherait Trump de faire des déclarations « désobligeantes et incendiaires, ou intimidantes » à l’égard de « toute partie, témoin, avocat, personnel judiciaire ou juré potentiel ».

Chutkan a exprimé lundi des réserves quant à l’ampleur de l’ordonnance proposée par le DOJ. (EN RELATION : Un juge fédéral nommé par Obama rejette la proposition de Trump de la faire récuser elle-même de son dossier électoral de 2020)

À un moment donné de l’audience, l’avocat de Trump, John Lauro, a déclaré que George Orwell « s’en donnerait à cœur joie » avec les arguments des procureurs. Chutkan a répondu il le ferait « certainement », selon les rapports.

Pourtant, Chutkan a rejeté l’argument de la défense selon lequel Trump avait le droit totalement illimité du premier amendement de faire des déclarations sur n’importe quelle partie dans l’affaire, notant qu’il est toujours orienté vers charges criminelles.

« Les protections du premier amendement cèdent le pas à l’administration de la justice et à la protection des témoins », a déclaré Chutkan : selon à Politico. « Sa candidature à la présidentielle ne lui donne pas carte blanche pour vilipender… les fonctionnaires qui font simplement leur travail. »

Chutkan a déclaré que Trump ne pouvait pas, par exemple, faire des déclarations qualifiant les procureurs de « dérangés » ou de « voyou ».

« Aucun autre accusé ne serait autorisé à le faire et je ne le permettrai pas dans cette affaire », a-t-elle déclaré. par Actualités NBC.

Chutkan a autorisé Trump à faire des déclarations critiquant Washington, DC et ses habitants. Elle a déclaré que des sanctions étaient sur la table si Trump violait l’ordre, mais n’a pas précisé ce que cela pourrait impliquer, selon Politico.

Un porte-parole de Trump a déclaré à la Daily Caller News Foundation dans un communiqué que cet ordre est « une abomination absolue ».

«La décision d’aujourd’hui est une abomination absolue et un autre couteau partisan planté au cœur de notre démocratie par le tordu Joe Biden, à qui on a accordé le droit de museler son adversaire politique, le principal candidat à la présidence en 2024 et le leader politique le plus populaire du pays. Amérique, président Donald J. Trump », a déclaré le porte-parole. « Le président Trump continuera de se battre pour notre Constitution, pour le droit du peuple américain à le soutenir, et pour garder notre pays libre des chaînes d’applications de la loi militarisées et ciblées. »

