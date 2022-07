Le juge nie avoir tenté de sceller des documents dans le procès d’un néo-nazi présumé

FAIRFAX, Virginie (AP) – Un juge de Virginie a nié vendredi les efforts visant à garder les documents scellés dans le cas d’un homme aux sympathies néo-nazies présumées accusé d’avoir tué les parents de sa petite amie.

La décision fait suite aux requêtes du Washington Post et de l’Associated Press pour accéder aux dossiers, citant l’intérêt du public et les droits constitutionnels des organes de presse. Le juge du tribunal de circuit du comté de Fairfax, Brett Kassabian, a déclaré devant le tribunal que son ordonnance ne prendrait effet que 10 jours pour donner à la défense et à l’accusation le temps de faire appel. Il devait rendre une décision écrite plus tard.

La publication en attente des documents devrait révéler plus de détails sur la poursuite de plusieurs années de Nicholas Giampa, qui est entourée de secret depuis la fusillade de décembre 2017.

Les procureurs et les avocats de la défense ont fait valoir que la divulgation des dossiers pourrait compromettre l’affaire.

Giampa avait 17 ans lorsque les autorités l’ont accusé du meurtre de Scott Fricker, 48 ans, et de Buckley Kuhn-Fricker, 43 ans, dans leur maison de Herndon, en Virginie.

L’affaire a attiré l’attention nationale en raison des preuves que Giampa a épousé les philosophies néonazies. Des voisins ont déclaré que l’adolescent avait fauché une énorme croix gammée dans un champ communautaire. Des membres de la famille ont déclaré que les meurtres avaient eu lieu après l’intervention de Fricker et Kuhn-Fricker pour tenter d’empêcher leur fille de sortir avec Giampa.

Peu de détails sur l’affaire avaient été dévoilés, d’abord parce que Giampa était mineur. Giampa est maintenant un adulte et est jugé comme tel, mais le juge avait auparavant ordonné que la majeure partie du dossier du tribunal soit scellée au public.

Dans une ordonnance datée du 8 juillet qui a été rendue publique, le juge Brett Kassabian a accordé une requête des avocats de Giampa pour supprimer les déclarations qu’il a faites parce que les autorités n’avaient pas fourni “une renonciation intelligente et consciente à ses droits de Miranda”, qui garantissent son droit de garder le silence. et de parler à un avocat avant de parler à la police.

L’ordre n’a pas expliqué comment les agents n’ont pas accordé à Giampa ses droits. Et les arguments des procureurs expliquant pourquoi ils pensent que les déclarations de Giampa ont été obtenues légalement n’ont pas été rendus publics.

Kassabian a pris la décision inhabituelle de sceller le dossier, même si la loi de Virginie favorise la publicité des dossiers judiciaires, sauf dans des circonstances extraordinaires.

Lors d’une audience en 2018, des psychologues ont témoigné que des lésions cérébrales causées par une blessure par balle auto-infligée après les attaques avaient rendu Giampa incapable de comprendre pleinement le déroulement du procès. Mais au moins un psychologue a témoigné que Giampa pourrait éventuellement récupérer suffisamment pour participer à sa défense.

Le procès est maintenant retardé depuis des années pour de multiples raisons. L’appel le plus récent risque de le retarder d’au moins un an.

The Associated Press