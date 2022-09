Le juge nie à nouveau les efforts de Graham pour contourner l’assignation à comparaître en Géorgie

COLUMBIA, SC (AP) – Un juge fédéral a statué jeudi que les protections constitutionnelles n’empêchaient pas le sénateur américain Lindsey Graham de témoigner devant un grand jury spécial enquêtant sur d’éventuels efforts illégaux pour annuler la défaite électorale du président Donald Trump en 2020 en Géorgie.

La décision de la juge de district américaine Leigh Martin May a rejeté l’argument de Graham selon lequel tous ses appels avec le secrétaire d’État géorgien, Brad Raffensperger, étaient protégés par la clause «discours ou débat» de la Constitution américaine, qui protège les membres du Congrès des questions sur les actes législatifs officiels.

Elle a cependant convenu avec les avocats du républicain de Caroline du Sud que la protection législative s’applique à des parties des appels spécifiquement pertinentes pour «les procédures électorales alors existantes en Géorgie et les allégations de fraude électorale dans la perspective de son vote de certification» – des parties qu’elle a notées étaient “enquête législative sur les faits”.

Malgré la décision, les appels continus dans l’affaire signifient que la comparution du sénateur n’est pas imminente. La décision pousse Graham – l’un des principaux alliés du Congrès de Trump et une figure clé des activités postélectorales de l’ancien président – ​​à faire un pas de plus vers son témoignage devant le grand jury spécial constitué cette année par le procureur du comté de Fulton, Fani Willis.

Willis a demandé le témoignage d’un certain nombre d’autres proches alliés et conseillers de Trump, notamment l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows, l’avocat allié de Trump Sidney Powell et l’avocat conservateur L. Lin Wood Jr., qui a déclaré cette semaine qu’on lui avait dit que Willis voulait qu’il apparaisse.

Mercredi, un juge a décidé que le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, devait témoigner, tout en acceptant la demande du républicain de retarder cette comparution jusqu’après les élections du 8 novembre. Kemp fait face à une revanche avec la démocrate Stacey Abrams.

Rudy Giuliani, l’ancien maire de New York et avocat de Trump à qui on a dit qu’il pourrait faire face à des accusations criminelles dans le cadre de l’enquête, a témoigné à la mi-août.

Graham a demandé une annulation partielle de l’assignation à comparaître, qui lui avait initialement demandé de comparaître devant le grand jury spécial le mois dernier. Le juge avait précédemment rejeté les tentatives de Graham de contester l’assignation, mais une cour d’appel a renvoyé l’affaire en mai pour décider si l’assignation devait être partiellement annulée ou modifiée en raison des protections constitutionnelles.

Graham conteste déjà sa possible comparution devant la 11e Cour d’appel du circuit des États-Unis, qui examinera à nouveau ses objections, sur la base de l’ordonnance de May.

À la suite d’un appel téléphonique du 2 janvier 2021 entre Trump et Raffensperger, au cours duquel Trump a suggéré que Raffensperger pourrait “trouver” les votes nécessaires pour annuler sa courte défaite dans l’État, Willis et son équipe ont déclaré vouloir interroger Graham sur deux appels téléphoniques qu’ils disent avoir passés à Raffensperger et à son équipe peu après les élections générales de 2020.

Au cours de ces appels, Graham a posé des questions sur “le réexamen de certains bulletins de vote par correspondance déposés en Géorgie afin d’explorer la possibilité d’un résultat plus favorable pour l’ancien président Donald Trump”, a écrit Willis dans une pétition visant à contraindre son témoignage.

Graham a également “fait référence à des allégations de fraude électorale généralisée lors des élections de novembre 2020 en Géorgie, conformément aux déclarations publiques faites par des affiliés connus de la campagne Trump”, a-t-elle écrit. Elle a déclaré lors d’une audience le mois dernier que Graham pourrait être en mesure de donner un aperçu de l’étendue de tout effort coordonné pour influencer les résultats.

Les responsables électoraux des États républicains et démocrates à travers le pays, les tribunaux et même le procureur général de Trump ont découvert qu’il n’y avait aucune preuve de fraude électorale suffisante pour affecter le résultat des élections.

Meg Kinnard peut être jointe à http://twitter.com/MegKinnardAP.

Meg Kinnard, l’Associated Press