Le juge n’est pas impressionné par la demande de prolongation de délai d’Apple dans le litige Epic Games

Apple est confronté à une date limite imminente pour produire ce qu’il dit être plus d’un million de documents liés aux récents changements de l’App Store.

Vendredi, le juge Thomas S. Hixson a nié la tentative de l’entreprise de prolonger ce délai, décrivant la demande comme un « mauvais comportement ». La date limite d’Apple est donc toujours le lundi 30 septembre : « C’est à Apple de trouver comment respecter la date limite, mais lundi est bien la date limite. »

Ce n’est que le dernier chapitre du différend juridique en cours entre Apple et le fabricant de Fortnite Epic Games, qui lutte contre les règles de l’App Store d’Apple. Bien qu’Apple ait largement obtenu gain de cause devant le tribunal de district américain, le tribunal a ordonné à l’entreprise d’assouplir les règles de l’App Store, donnant ainsi aux développeurs plus de liberté pour collecter les paiements et les frais d’abonnement sans utiliser la plateforme de paiement intégrée à l’application d’Apple.

Cela a incité Apple à déployer les modifications apportées à l’App Store en janvier. Cependant, alors qu’Apple perçoit toujours une commission (plus petite) sur ces paiements, Epic conteste désormais l’entreprise pour ce qu’elle appelle une conformité de « mauvaise foi ».

En août, un juge réalisé Apple pour produire tous les documents liés à la façon dont il a décidé des nouvelles règles de l’App Store. Mais jeudi, Apple a déclaré que les termes de recherche d’Epic faisaient apparaître plus de deux fois plus de documents que prévu. il me fallait encore deux semaines pour examiner ce qui s’est avéré être « plus de 1,3 million de documents ».

Hixson – qui est en charge du processus de découverte des documents – a non seulement rejeté la demande de prolongation d’Apple, mais a également écrit que « la façon dont Apple a annoncé à l’improviste quatre jours avant le délai d’achèvement substantiel qu’il ne respecterait pas ce délai en raison d’un document Le fait de compter ce dont il était sûrement au courant depuis des semaines ne donne guère l’impression qu’Apple se comporte de manière responsable.

Hixson a également suggéré qu’Apple avait suffisamment de temps pour collecter et examiner les documents. En effet, avec ses « ressources presque infinies », il a fait valoir qu’il « pourrait probablement examiner autant de documents en un week-end ».