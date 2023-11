Le juge ne se prononcera pas sur une ordonnance d’interdiction temporaire contre Jim Harbaugh samedi ; la suspension est pour l’instant

Jim Harbaugh n’a pas obtenu d’ordonnance d’interdiction temporaire à temps pour entraîner samedi.

Une audience dans le comté de Washtenaw (Michigan) devrait avoir lieu sur la question le 17 novembre, ont indiqué des sources à Yahoo Sports.

Le n°3 du Michigan a battu le n°10 Penn State 24-15 samedi sans Harbaugh sur la touche.

La coordinatrice offensive Sherrone Moore a servi d’entraîneur-chef par intérim des Wolverines.

“Nous sommes impatients de présenter notre cas la semaine prochaine, dans le cadre duquel nous avons l’intention de démontrer que le Big Ten n’a pas agi légalement ou équitablement”, a déclaré le Michigan dans un communiqué.

Le juge Tim Connors a été saisi de l’affaire vendredi soir, mais a choisi de ne pas rendre de décision avant le coup d’envoi de midi. Harbaugh a voyagé avec l’équipe au State College mais, conformément aux règles de suspension, il est exclu du Beaver Stadium pour le match.

Le commissaire du Big Ten, Tony Petitti, avait précédemment suspendu Harbaugh vendredi après-midi pour trois matchs – ou le reste de la saison régulière des Wolverines – en invoquant les dispositions relatives à « l’esprit sportif » de la ligue.

La punition était en réponse au membre du personnel du Michigan, Connor Stalions, qui aurait dirigé une opération de reconnaissance en personne au cours de laquelle il aurait envoyé des amis à des matchs pour enregistrer sur vidéo les signaux de jeu en marge des futurs adversaires du Michigan.

L’entraîneur du Michigan, Jim Harbaugh, a été suspendu pour trois matchs par le Big Ten vendredi. (Grégory Shamus/Getty Images) (Grégory Shamus via Getty Images)

Les avocats de Harbaugh avaient fait valoir vendredi soir qu’une suspension était nécessaire parce que le Big Ten avait outrepassé le pouvoir qui lui était accordé, qu’il manquait des preuves suffisantes que Harbaugh avait personnellement violé des règles et qu’une suspension causerait un préjudice irréparable à la fois à l’entraîneur et à ses joueurs.

La pénalité du Big Ten permet à Harbaugh d’entraîner pendant la semaine, mais le met à l’écart pour les trois derniers jours de match de la saison.

Les trois derniers matchs du Michigan en saison régulière auront lieu à Penn State, au Maryland et à domicile lors du match de rivalité de fin de saison contre Ohio State.

Les Wolverines et les Buckeyes ont actuellement une fiche de 9-0 et ce match aura probablement des implications importantes pour le championnat Big Ten et les éliminatoires du football universitaire. Harbaugh serait éligible pour revenir à la fois pour le match pour le titre Big Ten le 2 décembre et pour le CFP si le Michigan se qualifiait.

Au centre de l’affaire se trouve Stalions, ancien diplômé de l’Académie navale américaine et capitaine de la Marine, qui fait partie de l’état-major et sert à la fois d’analyste en recrutement et de déchiffreur de signes.

Il est accusé d’avoir envoyé jusqu’à 65 personnes, selon des sources de Yahoo Sports, pour enregistrer des matchs à travers le Big Ten et dans tout le pays. Yahoo Sports a rapporté pour la première fois le 19 octobre que la NCAA enquêtait sur le Michigan après qu’une société d’enquête tierce – encore à identifier – ait présenté des preuves des actions des Stalions.

Harbaugh a immédiatement nié avoir eu connaissance de la manière dont les Stalions avaient pu obtenir des informations pour voler des pancartes. Harbaugh savait presque assurément que les Stalons volaient des pancartes, mais pratiquement toutes les équipes du pays ont quelqu’un pour s’acquitter de ces tâches. Stalions, qui a démissionné du programme le 3 novembre, a déclaré par l’intermédiaire de son avocat que personne au Michigan n’était au courant de ce qu’il faisait.

Il est légal selon les règles de la NCAA de voler les pancartes d’un adversaire. Il est contraire aux règles de « rechercher en personne ». Les entraîneurs déchiffrent régulièrement les signes via des émissions de télévision, des films d’entraînement et même pendant les matchs. Ils « partagent » également régulièrement leurs découvertes avec d’autres entraîneurs qui sont sur le point de jouer contre une certaine équipe.

Alors que les entraîneurs universitaires considèrent le partage de pancartes volées comme faisant partie du jeu, certains pensent que les actions des Stalions sont radicalement différentes, même si le résultat est essentiellement le même.

Les entraîneurs du Big Ten ont exposé cette position lors d’une conférence téléphonique avec Petitti qu’ESPN a qualifiée de « en colère » et « exigeante ». Apparemment, Petitti a accepté et a décidé d’appliquer la politique « d’esprit sportif » peu utilisée de la ligue pour appliquer immédiatement une pénalité à Harbaugh, même si l’enquête de la NCAA est toujours en cours et que l’association n’a été en mesure de présenter aucune conclusion ni au Michigan ni au Big Ten. Harbaugh était impliqué.

Jusqu’à présent, ont déclaré des sources à Yahoo Sports, la NCAA n’a trouvé aucun lien avec Harbaugh ni aucune connaissance selon laquelle Harbaugh connaissait les tactiques en personne des Stalions. En vertu d’une « règle de responsabilité stricte » qui vient d’entrer en vigueur cette année, la NCAA peut tenir Harbaugh pour responsable des actions de n’importe lequel de ses assistants ou membres du personnel, quelles qu’en soient les connaissances. Le Big Ten a une règle similaire, mais elle s’applique aux « institutions » et non aux entraîneurs individuels.

Dans une lettre envoyée au Big Ten, le Michigan a demandé à la conférence d’attendre que l’enquête complète de la NCAA soit terminée avant de prononcer une sanction, avertissant que l’absence de « procédure régulière » est non seulement injuste en soi, mais crée un dangereux précédent. que la ligue regrettera d’aller de l’avant.

Harbaugh, 59 ans, en est à sa neuvième saison à son alma mater, affichant une fiche de 80-25. Il a auparavant entraîné Stanford et les 49ers de San Francisco dans la NFL et est presque chaque année associé en tant que candidat à des postes vacants d’entraîneur de football professionnel. Il a purgé une suspension de trois matchs infligée par l’école au début de cette saison pour une affaire d’infraction sans rapport avec la NCAA.

Le Michigan a remporté les deux derniers championnats Big Ten, tous deux avec des Stalions parmi son personnel.