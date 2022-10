Le juge ne rejettera pas la poursuite des travailleurs électoraux contre Giuliani

ATLANTA (AP) – Un juge fédéral a refusé lundi de rejeter une action en diffamation intentée contre l’ancien maire de New York Rudy Giuliani par deux femmes qui ont servi comme agents électoraux en Géorgie en novembre 2020.

Dans le procès intenté en décembre dernier, Ruby Freeman et Wandrea “Shaye” Moss ont accusé Giuliani de les avoir diffamés en déclarant à tort que le couple s’était livré à une fraude électorale en comptant les bulletins de vote à la State Farm Arena d’Atlanta. Le procès indique que Giuliani a répété à plusieurs reprises des affirmations démenties selon lesquelles le couple mère-fille aurait sorti des valises de bulletins de vote illégaux et aurait commis d’autres actes de fraude pour tenter de modifier le résultat de l’élection présidentielle en Géorgie.

Dans un avis accompagnant l’ordonnance de lundi, le juge en chef du tribunal de district américain Beryl Howell à Washington a décrit la situation qui a suivi les élections de novembre 2020, lorsque le total des votes dans plusieurs États clés était si proche que les résultats n’étaient pas immédiatement clairs.

“Alors que les agents électoraux de tout l’État travaillaient de longues heures pour garantir l’exactitude des élections, la campagne Trump et ses alliés, y compris Giuliani, se sont lancés dans une offensive médiatique qui, au mieux, a remis en question, et au pire condamné, leur travail”, a écrit Howell.

Moss travaillait pour le département des élections du comté de Fulton depuis 2012 et supervisait l’opération de vote par correspondance lors des élections de 2020. Freeman, sa mère, était une travailleuse électorale temporaire, vérifiant les signatures sur les bulletins de vote par correspondance et les préparant à être comptés et traités.

Alors que les fausses allégations à leur sujet circulaient en ligne, ont déclaré les deux femmes, elles ont subi un harcèlement intense, à la fois en personne et en ligne. Moss a détaillé ses expériences dans un témoignage émouvant devant le comité de la Chambre des États-Unis enquêtant sur l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain. Le comité a également diffusé le témoignage vidéo de Freeman lors de l’audience de juin.

Moss, qui est noire, a déclaré avoir reçu des messages « me souhaitant la mort. Me disant que je serai en prison avec ma mère. Et dire des choses comme : “Soyez heureux que nous soyons en 2020 et non en 1920”.

“Beaucoup d’entre eux étaient racistes”, a déclaré Moss. “Beaucoup d’entre eux étaient juste haineux.”

Dans un dossier déposé devant le tribunal en juin, Giuliani a fait valoir que la poursuite devait être rejetée parce que les réclamations contre lui étaient insuffisamment plaidées et étaient interdites par les protections du premier amendement pour la liberté d’expression. Howell a rejeté ces arguments, permettant au procès d’aller de l’avant.

“Malgré la démystification répétée des allégations de fraude électorale de la campagne Trump lors des élections en Géorgie par des représentants de l’État et des organisations privées, Giuliani a persisté à pousser ces mêmes allégations – et a commencé à viser directement les plaignants dans le processus”, a écrit Howell.

Un avocat représentant Giuliani dans le procès en diffamation n’a pas immédiatement répondu lundi à un e-mail sollicitant des commentaires sur la décision.

La diffusion par Giuliani d’affirmations démystifiées concernant Freeman et Moss a également attiré l’attention du procureur du comté de Fulton, Fani Willis, qui enquête pour savoir si Trump et d’autres ont tenté illégalement d’influencer les élections de 2020 en Géorgie. Willis a déclaré aux avocats de Giuliani qu’il pourrait faire face à des accusations criminelles dans cette enquête.

Le procès en diffamation a initialement nommé la chaîne d’information par câble de droite One America News Network, ses propriétaires et son correspondant en chef à la Maison Blanche pour avoir également poussé les affirmations démystifiées. Ils ont été démis de leurs fonctions en mai après avoir conclu un règlement non divulgué avec Moss et Freeman.

Les deux femmes ont également intenté une action en diffamation distincte contre The Gateway Pundit, son propriétaire Jim Hoft et son frère Joe Hoft, un contributeur du site Web conservateur. Ce procès est en cours dans le Missouri.

Kate Brumback, L’Associated Press