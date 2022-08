Le juge ne lancera pas de poursuite contre l’interdiction des sports transgenres dans l’Utah

SALT LAKE CITY (AP) – Un juge a rejeté mercredi la demande des responsables de l’Utah de rejeter une action en justice contestant l’interdiction par l’État des enfants transgenres qui souhaitent participer à des sports pour les jeunes.

La décision intervient avant une audience prévue jeudi au cours de laquelle le juge Keith Kelly évaluera s’il convient de suspendre temporairement la loi adoptée par l’Assemblée législative à majorité républicaine cette année.

Kelly a statué que les trois filles transgenres qui ont intenté le procès ont montré qu’elles étaient lésées par la loi entrée en vigueur le 1er juillet et qu’elles avaient donc la capacité juridique de faire avancer l’affaire.

Thomas Lee, un ancien juge de la Cour suprême de l’État engagé par l’État pour aider à défendre l’interdiction, a fait valoir lors de l’audience que les filles ne sont que des “spectatrices inquiètes” qui n’ont pas qualité pour intenter une action en justice, a rapporté KUTV.

Les parents des trois filles et leurs avocats soutiennent dans le procès que la loi empêche à tort leurs enfants de participer à des sports tout en violant la constitution de l’État qui interdit la discrimination et garantit l’égalité des droits et une procédure régulière.

La question de savoir si les filles transgenres devraient être autorisées à participer à des sports féminins est devenue un point d’éclair à travers les États-Unis, les législateurs républicains ayant adopté une législation pour les bloquer sur la base du principe que cela leur donne un avantage concurrentiel injuste. Les défenseurs des droits des transgenres rétorquent que les règles ne concernent pas seulement le sport, mais une autre façon de rabaisser et d’attaquer les jeunes transgenres.

Des affaires judiciaires similaires se sont déroulées dans l’Idaho, la Virginie-Occidentale et l’Indiana.

En mars, l’Utah High School Activities Association ne connaissait qu’une seule fille transgenre jouant dans des sports K-12 qui serait affectée par l’interdiction. L’association, qui organise des ligues pour 85 000 étudiants, a déclaré qu’il n’y avait eu aucune allégation publique d’avantage concurrentiel concernant l’un des quatre jeunes athlètes transgenres de l’État.

The Associated Press