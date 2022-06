Le juge met fin à l’ordonnance d’outrage de Trump après une longue bataille juridique

NEW YORK (AP) – Donald Trump n’est plus coupable d’outrage au tribunal, a déclaré mercredi un juge de New York.

Le juge Arthur Engoron, qui a déclaré l’ancien président coupable d’outrage le 25 avril pour sa lenteur à répondre à une citation à comparaître délivrée par le procureur général de New York, a déclaré qu’il avait désormais rempli les conditions requises pour lever la sanction à la suite d’une longue bataille juridique.

Trump a payé le mois dernier 110 000 $ d’amendes qu’il a accumulées à la suite de la condamnation pour outrage. L’argent, versé directement au bureau du procureur général Letitia James, continuera d’être détenu sur un compte séquestre pendant que Trump fait appel de la décision d’outrage initiale, a déclaré Engoron mercredi.

Trump et ses deux enfants aînés, Ivanka et Donald Trump Jr., doivent témoigner sous serment dans l’enquête de James à partir du 15 juillet après que la plus haute cour de l’État a rejeté sa dernière tentative pour éviter une assignation à comparaître.

Le bureau de James a demandé à Engoron de condamner Trump pour outrage au tribunal après qu’il n’ait produit aucun document pour satisfaire à la date limite du 31 mars pour respecter les termes de son assignation à comparaître. Engoron a condamné Trump à une amende de 10 000 $ par jour pour ne pas s’être conformé, mais a empêché l’amende de s’accumuler début mai, lorsqu’il est apparu qu’une résolution du différend était proche.

Engoron avait initialement accepté le 11 mai de lever l’ordonnance d’outrage de Trump s’il payait les amendes et remplissait certaines autres conditions, notamment la soumission d’affidavits décrivant ses efforts de recherche et les politiques de conservation des documents de son entreprise.

Engoron et le bureau du procureur général n’étaient pas satisfaits du niveau de détail des observations de Trump, laissant la conclusion d’outrage en vigueur pendant la préparation de nouveaux affidavits.

Le juge a également exigé qu’une entreprise engagée par Trump pour aider à la recherche, HaystackID, finisse de parcourir 17 boîtes conservées hors site, rapporte ses conclusions et remette tous les documents pertinents. Ce processus a été achevé le mois dernier, a déclaré le bureau de James.

Engoron a empêché l’amende de s’accumuler le 6 mai, lorsque les avocats de Trump ont soumis 66 pages de documents judiciaires détaillant les efforts déployés par lui et ses avocats pour localiser les dossiers cités à comparaître. Il avait précédemment averti qu’il pourrait le rétablir, rétroactivement au 7 mai, si ses conditions n’étaient pas remplies.

James, une démocrate, a déclaré que son enquête de trois ans avait révélé des preuves que la société de Trump, la Trump Organization, avait déformé la valeur d’actifs tels que des gratte-ciel et des terrains de golf dans ses états financiers pendant plus d’une décennie.

Son assignation à comparaître visait à obtenir des documents relatifs à ses états financiers annuels, à ses projets de développement et même à ses communications avec le magazine Forbes, où il cherchait à redorer son image de riche homme d’affaires.

Trump, un républicain, a nié les allégations. Il a qualifié l’enquête de James de “raciste” et de “chasse aux sorcières” à motivation politique. James est noir. Les avocats de Trump l’ont accusée de poursuites sélectives.

Les avocats de Trump soutiennent que James utilise son enquête civile pour accéder à des informations qui pourraient ensuite être utilisées contre lui dans une enquête criminelle parallèle menée par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, également démocrate.

Le mois dernier, un juge fédéral a rejeté une action en justice intentée par Trump contre James, rejetant son affirmation selon laquelle elle l’avait ciblé par animosité politique et permettant à son enquête civile sur ses pratiques commerciales de se poursuivre.

Lors d’une audience dans cette affaire, un avocat du bureau de James a déclaré que les preuves trouvées dans l’enquête pourraient justifier une action en justice contre l’ancien président, sa société ou les deux.

L’avocat, Andrew Amer, a déclaré lors d’une audience dans le cadre du procès de Trump contre James qu ‘«il y a clairement eu une quantité substantielle de preuves accumulées qui pourraient étayer le dépôt d’une procédure d’exécution», bien qu’une décision finale sur le dépôt d’une telle action n’ait pas été prise. .

Michael R. Sisak, The Associated Press