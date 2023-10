NEW YORK — Le juge du procès civil pour fraude de Donald Trump a menacé vendredi de le condamner pour outrage, évoquant la possibilité d’une amende ou même d’une peine d’emprisonnement à l’ancien président parce que sa publication désobligeante sur les réseaux sociaux à l’égard d’un membre clé du tribunal est restée visible pendant des semaines sur son site Web de campagne. après que le juge a ordonné sa suppression.

Le juge Arthur Engoron a déclaré que le maintien de ce message par le site Web était une « violation flagrante » de son ordonnance du 3 octobre exigeant que Trump supprime immédiatement le message incriminé. L’ordre de silence limité, quelques heures après que Trump ait publié le message le deuxième jour du procès, l’a également empêché, ainsi qu’à d’autres personnes impliquées dans l’affaire, de s’attaquer personnellement aux membres du personnel judiciaire d’Engoron.

Engoron n’a pas immédiatement statué sur la sanction de Trump, favori pour l’investiture républicaine à la présidentielle de 2024, mais a noté que « dans ce climat de surchauffe actuel » les postes incendiaires ont causé des dégâts.

Trump, qui est revenu dans la salle d’audience mardi et mercredi après avoir assisté aux trois premiers jours de la semaine dernière, n’était pas présent au tribunal vendredi. En dehors des séances de cette semaine, il a dirigé son inimitié contre Engoron et la procureure générale de New York, Letitia James, dont le procès pour fraude est en cours de décision au procès civil. Ni l’un ni l’autre ne sont couverts par l’ordre de silence d’Engoron.

L’avocat de Trump, Christopher Kise, a blâmé le « très grosse machine » de la campagne présidentielle de Trump pour avoir autorisé qu’une version de sa publication supprimée sur les réseaux sociaux reste sur son site Web, la qualifiant d’oubli involontaire.

Engoron, cependant, a déclaré que la responsabilité revient finalement à Trump – même si c’est quelqu’un de sa campagne qui n’a pas réussi à supprimer le message incriminé.

« Je prends cela en délibéré », » a déclaré Engoron après que Kise ait expliqué les mécanismes permettant à la publication de Trump de rester en ligne. « Mais je veux être clair sur le fait que Donald Trump est toujours responsable de la grande machine, même si c’est une grande machine. »

Engoron a émis une ordonnance de silence limité le 3 octobre interdisant à tous les participants à l’affaire de ne pas diffamer le personnel du tribunal après que Trump ait publiquement calomnié la juriste principale du juge, Allison Greenfield, dans ce qu’Engoron a considéré comme un « dénigrant, faux et personnellement identifiant » Post de vérité sur les réseaux sociaux. Le juge a ordonné à Trump de supprimer le message, ce qu’il a fait, et l’a mis en garde contre « de lourdes sanctions » pour violations.

Le message comprenait une photo de Greenfield, posant avec le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer, DN.Y., lors d’un événement public. Trump a écrit que c’était « honteux » que Greenfield travaillait avec Engoron sur l’affaire.

Avant que Trump ne supprime le message de sa plateforme Truth Social, comme ordonné, sa campagne a copié le message dans un e-mail. Cet e-mail, avec la ligne d’objet « ICYMI », a été automatiquement archivé sur le site Web de Trump, a déclaré Kise.

L’e-mail a été envoyé à environ 25 800 destinataires figurant sur la liste des médias de la campagne et ouvert par environ 6 700 d’entre eux, a déclaré Kise à Engoron après avoir obtenu les statistiques à la pause du matin. Au total, seulement 3.700 personnes ont consulté le message publié sur le site Internet de la campagne Trump, a indiqué l’avocat.

« Ce qui s’est passé semble vraiment involontaire » dit Kise. L’avocat a plaidé son ignorance des complexités technologiques impliquées dans l’amplification des publications et des déclarations publiques de Trump sur les réseaux sociaux, qualifiant l’archivage « une partie malheureuse du processus de campagne. »

La loi de New York autorise les juges à imposer des amendes ou des peines d’emprisonnement en cas d’outrage. L’année dernière, Engoron a méprisé Trump et lui a infligé une amende de 110 000 dollars pour avoir tardé à répondre à une assignation à comparaître dans le cadre de l’enquête qui a conduit au procès.

Le procès de James accuse Trump et sa société d’avoir trompé les banques et les assureurs en leur fournissant des déclarations fortement exagérées sur la valeur nette et la valeur des actifs de Trump. Engoron a déjà statué que Trump et son entreprise avaient commis une fraude, mais le procès porte sur des allégations restantes de complot, de fraude à l’assurance et de falsification de dossiers commerciaux.

Trump nie tout acte répréhensible, arguant qu’une clause de non-responsabilité sur ses états financiers l’absout de toute culpabilité et que certains de ses actifs valent bien plus que ce qui est indiqué dans les documents. Il a appelé le procès un « faux, » un « arnaque, » et « une continuation de la plus grande chasse aux sorcières de tous les temps. »

La discussion sur l’outrage a apporté un drame inattendu à un vendredi endormi avant ce qui s’annonce comme une semaine chargée au procès de Manhattan. L’ancien avocat et arrangeur de Trump, Michael Cohen, désormais témoin clé de l’État, a déclaré qu’il serait probablement à la barre des témoins mardi après avoir reporté cette semaine en raison d’un problème de santé.

Vendredi, l’évaluateur immobilier David McArdle a repris son témoignage sur le fils de Trump, Eric Trump. « de belles idées » pour avoir évalué certaines des propriétés et des projets de développement de son père. Un dirigeant de la Trump Organization qui a travaillé sur les états financiers de Trump pour 2016 a également témoigné et reprendra son témoignage lundi.

Trump et ses deux fils aînés, Eric et Donald Trump Jr., devraient témoigner dans quelques semaines. Sa fille, Ivanka Trump, se bat contre une assignation à comparaître pour son témoignage. Engoron a fixé une audience sur ce différend la semaine prochaine.

Ivanka Trump était initialement accusée, mais une cour d’appel l’a exclue de l’affaire en juin après avoir conclu que les réclamations contre elle étaient hors délai de prescription. Son avocat a fait valoir jeudi dans des documents judiciaires que les avocats de l’État n’avaient pas correctement signifié son assignation à comparaître et qu’elle ne devrait pas être forcée de témoigner parce qu’elle n’est pas partie à l’affaire et vit en dehors de la juridiction du tribunal de New York.

Le bureau de James n’a jamais interrogé Ivanka Trump lors d’une déposition et l’est maintenant « Essayant effectivement de la forcer à revenir dans cette affaire », son avocat, Bennet Moskowitz, a écrit.

Suivez Sisak sur x.com/mikesisak







