Le juge Mathis semble optimiste quant à la possibilité de réparer son mariage

Le juge Mathis veut récupérer sa femme et il affirme que c’est entièrement de sa faute si elle a demandé le divorce. Mais la faute, insiste-t-il, n’était pas l’infidélité.

La star de l’émission télévisée « Mathis Court With Judge Mathis », dont le prénom est Gregory, a été sanctionnée à la mi-août lorsque Linda Mathis a déposé une demande de dissolution de leur mariage de près de 40 ans. Il dit maintenant qu’il a négligé sa femme, mais qu’il a gardé son pantalon lorsqu’il était en déplacement.

« Ma femme a été troisième », a-t-il déclaré au cours du long week-end dans un TMZ Il a ensuite énuméré une liste d’activités qui semblaient placer Linda en quatrième position : « Servir la communauté, enregistrer mon émission, m’amuser avec des amis. C’est ce qui arrive, les gars. Ne soyez jamais trop occupé, ne vous amusez jamais trop. »

Mathis a déclaré que lorsque le tournage de sa nouvelle série a commencé à Los Angeles en 2023, après des décennies de tournage de « Judge Mathis » à Chicago, il s’était engagé à rester davantage à la maison et à faire de sa femme une priorité. « Mais comme vous le voyez, je ne l’ai pas fait. Je suis toujours ici sur la route à faire la même chose… en termes de sorties dans une autre ville. »

Greg et Linda, qui étaient amoureux à l’université, se sont mariés en 1985, plus d’une décennie avant la première de « Judge Mathis », qui a été diffusée de septembre 1999 à mai 2023. « Mathis Court With Judge Mathis » a été diffusé pour de bon en septembre 2023.

Mathis, 61 ans, est l’animateur de télévision noir le plus ancien et le deuxième arbitre le plus ancien de l’histoire de la télévision judiciaire (derrière Judith « Judge Judy » Sheindlin). En 2022, il a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

L’ancien juge du 36e tribunal de district du Michigan a déclaré à TMZ qu’il souhaitait « éliminer » toute rumeur selon laquelle un bébé serait impliqué ou qu’il aurait « agressé sexuellement un enfant ». « Ce n’est rien de tout cela », a-t-il déclaré. « Je vous ai juste dit ce que c’était. »

Concernant les rumeurs d’infidélité, il a déclaré : « La négligence peut certainement créer des soupçons. Et si tu es absent aussi souvent que moi, [your wife has] « Vous avez le droit de soupçonner. Vous savez, vous allez au travail, vous allez servir la communauté à travers le pays, puis vous allez avec vos amis à des événements sportifs à travers le pays, vous allez à d’autres événements, sauf que votre femme ne traîne pas avec vous et ne s’amuse pas avec vous. Oui, elle aurait le droit de soupçonner une infidélité. » Pourtant, a déclaré Mathis, « ce n’était pas le but » de ses voyages.

« Ce n’est pas la raison », a-t-il déclaré.

Pour l’instant, les deux vivent dans la même maison et entretiennent une amitié, a déclaré Mathis.

« J’essaie de récupérer ma femme. Je dois le lui montrer, cependant. J’espère pouvoir le lui montrer pendant que nous sommes là-bas ensemble… et j’espère qu’elle ne finira pas le travail. [divorce] processus. Je change dans l’espoir qu’elle le fera.

« Je vais récupérer ma femme », dit-il. « Qu’en dis-tu ? »

La journaliste du Times, Malia Mendez, a contribué à ce reportage.